«Ливерпуль» интересуется Кулибали, «Наполи» хочет 70 млн евро

1605358858

сегодня, 16:00

Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что «Ливерпуль» продолжает интересоваться защитником «Наполи» .

Английский клуб ищет футболиста, который сможет заменить травмированного Вирджила ван Дейка.

Однако уточняется, что неаполитанцы не собираются расставаться с игроком так просто, «Наполи» планирует выручить с продажи не менее 70 млн евро.

Ранее на Кулибали также претендовал «Ман Сити».