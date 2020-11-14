«Ливерпуль» интересуется Кулибали, «Наполи» хочет 70 млн евро

Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что «Ливерпуль» продолжает интересоваться защитником «Наполи» Калиду Кулибали.
Английский клуб ищет футболиста, который сможет заменить травмированного Вирджила ван Дейка.
Однако уточняется, что неаполитанцы не собираются расставаться с игроком так просто, «Наполи» планирует выручить с продажи не менее 70 млн евро.
Ранее на Кулибали также претендовал «Ман Сити».
С точки же зрения уровня игры - Кулибали уже немного сдал, и частенько не успевает или теряет позицию, если уж выбирать между Калиду и Упамекано, то тогда уже второй получше будет, там хотя бы перспектива есть, и возраст (23), а физуха у Дайо не хуже... А вообще говоря, всплывала ведь инфа про Шкриньяра - вот он, как мне кажется был бы лучше всего, а денег будет стоить столько же...
С точки же зрения уровня игры - Кулибали уже немного сдал, и частенько не успевает или теряет позицию, если уж выбирать между Калиду и Упамекано, то тогда уже второй получше будет, там хотя бы перспектива есть, и возраст (23), а физуха у Дайо не хуже... А вообще говоря, всплывала ведь инфа про Шкриньяра - вот он, как мне кажется был бы лучше всего, а денег будет стоить столько же...