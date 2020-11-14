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«Ливерпуль» интересуется Кулибали, «Наполи» хочет 70 млн евро

сегодня, 16:00

Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что «Ливерпуль» продолжает интересоваться защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

Английский клуб ищет футболиста, который сможет заменить травмированного Вирджила ван Дейка.

Однако уточняется, что неаполитанцы не собираются расставаться с игроком так просто, «Наполи» планирует выручить с продажи не менее 70 млн евро.

Ранее на Кулибали также претендовал «Ман Сити».

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 16:46
Наполи его до 40 ка лет что-ли будет продавать за 70-80 миллионов
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:24
Де Лаурентис очень наглый тип, как и Леви из Тоттенхэма Хотспур!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:21
Наполи на данном этапе неинтересно его продавать.
shlifen
shlifen
сегодня в 16:15
Кулибали уже 29, и объективно - это последний год когда его можно попытаться продать за большие деньги. Лично на мой взгляд, он уже года два "пересидел" в Наполи, и Де Лаурентис явно пожадничал когда два года назад запросил за него 90-100 миллионов. Если не продать его зимой, то уже летом ему стукнет 30 и тогда цена на него будет максимум 40-45 лимонов. Поэтому с точки зрения финансов - покупать его за 70 будет провалом...
С точки же зрения уровня игры - Кулибали уже немного сдал, и частенько не успевает или теряет позицию, если уж выбирать между Калиду и Упамекано, то тогда уже второй получше будет, там хотя бы перспектива есть, и возраст (23), а физуха у Дайо не хуже... А вообще говоря, всплывала ведь инфа про Шкриньяра - вот он, как мне кажется был бы лучше всего, а денег будет стоить столько же...
David Young
David Young
сегодня в 16:01
Думаю он им нужен, и сможет заиграть, так что переход вполне может состояться.
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