ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» рассматривает возможность трансфера защитника «Торино» Глейсона

сегодня, 13:25

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Goal со ссылкой на The Liverpool Echo.

Напомним, что из-за травм мерсисайдцы потеряли сразу нескольких игроков обороны. В настоящее время в лазарете «красных» находятся центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Также восстанавливаются от повреждений Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.

«Ливерпуль» будет стремиться приобрести игрока обороны в январе.

Отмечается, что Глейсон имеет значительный опыт в Серии А и в 23 года является тем типом игрока, который соответствует профилю, который обычно преследует «Ливерпуль».

Все новости
Слухи«Интер» может обменять Эриксена на Паредеса
Сегодня, 17:26 Комментарии14
СлухиДжеррард хочет заполучить в «Рейнджерс» хавбека «Норвича» МакКлина
Сегодня, 16:18 Комментарии5
СлухиАрамбарри может перейти в «Торино»
Сегодня, 16:06 Комментарии2
СлухиАнчелотти хочет заполучить Милика в «Эвертон»
Сегодня, 15:42 Комментарии5
Слухи«Наполи» готовится выкупить контракт Бакайоко
Сегодня, 14:59 Комментарии4
Слухи«Ювентус» следит за 18-летним игроком «Аякса»
Сегодня, 14:54 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:02
Неплохой бюджетный вариант
ДСА
ДСА
сегодня в 13:26
Деньги на него точно есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100