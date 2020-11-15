«Ливерпуль» рассматривает возможность трансфера защитника «Торино» Глейсона

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сегодня, 13:25

Центральный защитник «Торино» попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Goal со ссылкой на The Liverpool Echo.



Напомним, что из-за травм мерсисайдцы потеряли сразу нескольких игроков обороны. В настоящее время в лазарете «красных» находятся центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Также восстанавливаются от повреждений Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.

«Ливерпуль» будет стремиться приобрести игрока обороны в январе.

Отмечается, что Глейсон имеет значительный опыт в Серии А и в 23 года является тем типом игрока, который соответствует профилю, который обычно преследует «Ливерпуль».