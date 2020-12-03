Артета хочет заполучить Стоунза в «Арсенал». Микель работал с ним в «Сити»

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03 декабря 2020, 15:20

«Арсенал» рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити» в январе, сообщает Goal со ссылкой на Eurosport.

По информации источника, главный тренер «канониров» стремится укрепить защиту и определил игрока сборной Англии в качестве трансферной цели.

Отмечается, что наставник «Арсенала» хорошо знает Стоунза еще со времен его работы помощником тренера «Манчестер Сити» и, возможно, это даст ему преимущество при переговорах.

Недавно сообщалось, что у Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале».