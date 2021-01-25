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«Манчестер Юнайтед» согласен отпустить Лингарда в это трансферное окно

25 января 2021, 08:21

«Манчестер Юнайтед» неохотно согласился отпустить Джесси Лингарда в это трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер опасается отпускать слишком много игроков в этом месяце из-за напряженного графика «Юнайтед» во второй половине сезона.

Тем не менее Лингард сказал совету директоров, что хочет перейти к регулярной игровой практике, в свою очередь Сульшер принял его просьбу. В числе главных претендентов на трансфер Джесси значатся «Вест Бромвич», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед».

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Все комментарии
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват
25 января в 17:58
Не умеет мю вовремя избавляться от балласта...Его и некоторых из состава следовало сбагрить еще года 3 назад, но в конечном итоге либо они уходят свободными агентами либо умудряются предложить новый контракт игроку в которого собственно никто не верит.
sir_Alex
sir_Alex
25 января в 09:57
Небогатый выбор клубов у Джесси, прямо скажем.
arm48y7a4wnd
arm48y7a4wnd
25 января в 09:09
Только не в Шеффилд Юнайтед.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 09:08
Подождёт предложений получше!
sv_1969
sv_1969
25 января в 09:03
Давно пора это сделать
beefs
beefs
25 января в 08:50
кто хочет играть тот ищет команду...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 января в 08:48
Шеффилд и Вест Бромвич ещё те варианты...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 января в 08:43
В аренду на полгода нормальный вариант
sihafazatron
sihafazatron
25 января в 08:33
Даже легенды когда-то уходят))) скоро и фил Джонс уйдёт, печально все это..)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 января в 08:31
"Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвич" не факт, что останутся в АПЛ. Наверное лучше в "Вест Хэм".
ОПС
ОПС
25 января в 08:28
ПРавильно пусть играет.
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