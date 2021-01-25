«Манчестер Юнайтед» согласен отпустить Лингарда в это трансферное окно

1611552111

25 января 2021, 08:21

«Манчестер Юнайтед» неохотно согласился отпустить в это трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер опасается отпускать слишком много игроков в этом месяце из-за напряженного графика «Юнайтед» во второй половине сезона.

Тем не менее Лингард сказал совету директоров, что хочет перейти к регулярной игровой практике, в свою очередь Сульшер принял его просьбу. В числе главных претендентов на трансфер Джесси значатся «Вест Бромвич», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед».