«Ювентус» летом попробует подписать Погба или Локателли

Tuttosport сообщает, что «Ювентус» летом планирует подписать полузащитника.
Мечтой туринского клуба является хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Однако «Юве» также рассматривает возможность подписания полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.
Tuttosport сообщает, что «Ювентус» летом планирует подписать полузащитника.
Мечтой туринского клуба является хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Однако «Юве» также рассматривает возможность подписания полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.
С Погба рисков всё таки больше, врядли МЮ отпустит его летом дешевле чем за 75-80 лимонов (знаю фаны Юве тут уже определили заранее, что "красная цена" 45, но за столько МЮ его не отпустит). Плюс Поль - игрок настроения, расчёт здесь скорее на то, что в Турине Погба опять почувствует себя "как дома" - талант у него безусловно есть, физуха - дай бог каждому. Но нельзя забывать и про травмы и про перепады формы (часто из-за перепадов настроения), ну и агента Погба тоже не забудем (хищный Райола будет выбивать ОЧЕНЬ "козырные" условия)...
В любом случае, в Юве поняли что собирать свободных агентов это не выход (потом в команде пол-состава "пассажиров") и хорошо что поняли что нужно усиливать центр, поскольку Рабьо/Бентанкур/Рэмзи - это вообще не уровень, если клуб хочет бороться минимум за полуфинал ЛЧ...
С Погба рисков всё таки больше, врядли МЮ отпустит его летом дешевле чем за 75-80 лимонов (знаю фаны Юве тут уже определили заранее, что "красная цена" 45, но за столько МЮ его не отпустит). Плюс Поль - игрок настроения, расчёт здесь скорее на то, что в Турине Погба опять почувствует себя "как дома" - талант у него безусловно есть, физуха - дай бог каждому. Но нельзя забывать и про травмы и про перепады формы (часто из-за перепадов настроения), ну и агента Погба тоже не забудем (хищный Райола будет выбивать ОЧЕНЬ "козырные" условия)...
В любом случае, в Юве поняли что собирать свободных агентов это не выход (потом в команде пол-состава "пассажиров") и хорошо что поняли что нужно усиливать центр, поскольку Рабьо/Бентанкур/Рэмзи - это вообще не уровень, если клуб хочет бороться минимум за полуфинал ЛЧ...