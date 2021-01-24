ГлавнаяНовости

«Ювентус» летом попробует подписать Погба или Локателли

24 января 2021, 15:59

Tuttosport сообщает, что «Ювентус» летом планирует подписать полузащитника.

Мечтой туринского клуба является хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Однако «Юве» также рассматривает возможность подписания полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Вчера, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Вчера, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Вчера, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Вчера, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Вчера, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Вчера, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
hoper
hoper ответ shlifen (раскрыть)
24 января в 18:42
МЮ отдаст или он вообще уйдёт бесплатно.А так уже было ожнажды.а тут как говорится с поганой овцы хоть шерсти клок
shlifen
shlifen
24 января в 17:06
Кто бы как не оценивал Погба, но пара Погба-Локателли гарантированно лучше чем пара Рэмзи-Рабьо. Локателли уже минимум год как заслужил переход в клуб посерьёзнее чем Сассуоло, да и врядли трансфер будет стоить черезчур дорого (по трансфермаркту 35 лимонов, за 45-50 Сассуоло его с радостью продаст).
С Погба рисков всё таки больше, врядли МЮ отпустит его летом дешевле чем за 75-80 лимонов (знаю фаны Юве тут уже определили заранее, что "красная цена" 45, но за столько МЮ его не отпустит). Плюс Поль - игрок настроения, расчёт здесь скорее на то, что в Турине Погба опять почувствует себя "как дома" - талант у него безусловно есть, физуха - дай бог каждому. Но нельзя забывать и про травмы и про перепады формы (часто из-за перепадов настроения), ну и агента Погба тоже не забудем (хищный Райола будет выбивать ОЧЕНЬ "козырные" условия)...
В любом случае, в Юве поняли что собирать свободных агентов это не выход (потом в команде пол-состава "пассажиров") и хорошо что поняли что нужно усиливать центр, поскольку Рабьо/Бентанкур/Рэмзи - это вообще не уровень, если клуб хочет бороться минимум за полуфинал ЛЧ...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
24 января в 16:47
Однозначно- ЛОКАТЕЛЛИ!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 16:31
Поль Погба в настоящий момент демонстрирует в МЮ наиболее близкую к лучшем образцам и эффективности игру. Его контракт истекает летом 22 года. В случае успеха в чемпионате АПЛ его трансферная стоимость может подскочить и сделать достаточно затратным его трансфер в "Ювентус". Из плюсов Локателли можно подчеркнуть его возраст и значительный прогресс в составе "Сассуоло".
mihaluch
mihaluch
24 января в 16:21
Скорей всего целью Юве будет являться Погба.
1bear
1bear
24 января в 16:09
Погба нужен!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100