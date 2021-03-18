Канте признан лучшим игроком матча «Челси» — «Атлетико»

Полузащитник «Челси» признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

29-летний хавбек отыграл полный матч и результативными действиями не отметился. Выступление французского футболиста прокомментировал технический наблюдатель УЕФА , экс-наставник юношеской сборной Англии .

Канте контролировал середину поля и постоянно прерывал игру «Атлетико». А его передачи помогали команде при переходе из обороны в атаку. Когда это было необходимо, он спокойно придерживал мяч у себя. Очень дисциплинированная игра.