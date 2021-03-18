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Канте признан лучшим игроком матча «Челси» — «Атлетико»

18 марта 2021, 01:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

29-летний хавбек отыграл полный матч и результативными действиями не отметился. Выступление французского футболиста прокомментировал технический наблюдатель УЕФА, экс-наставник юношеской сборной Англии Джон Пикок.

Канте контролировал середину поля и постоянно прерывал игру «Атлетико». А его передачи помогали команде при переходе из обороны в атаку. Когда это было необходимо, он спокойно придерживал мяч у себя. Очень дисциплинированная игра.

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Akatsuki72
Akatsuki72
18 марта в 02:28
Н'голо вернулся! И это здорово! Обожаю таких игроков, как Канте, Макелеле, Эссьен... их часто недооценивают, но их вклад в игру очень велик и игроков с подобными качествами тяжелее найти, чем классных игроков группы атаки. Так что тем, у кого в голове теплится идея продажи Канте, хочется пожелать лишний раз подумать, прежде чем совершать такую глупость.
dimagas2
dimagas2
18 марта в 02:15
Как электровеник везде успевал.
mihaluch
mihaluch
18 марта в 01:59
Ворота Челси остались в неприкосновенности его заслуга.
azkan
azkan
18 марта в 01:55
Канте возвратился! Один из самых лучших игр выдал и надеюсь не последнюю.
Вот этот маленький чел все подчищал и контролировал. И главное без нарушений, если и терял, как лучшие профессиональные боксеры сразу же возвращал)
Чего стоит его забег в конце 94 минуты игры. Вернеру бы учится)
Отдал бы Пулишич мяч Канте...
Он так хотел завершить атаку. Но мы еще увидим его голы тоже.
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