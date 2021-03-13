Максименко — лучший игрок матча «Динамо» — «Спартак»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против «Динамо».
По ходу матча вратарь несколько раз спас свою команду.
Александр Максименко признан лучшим игроком матча #ДинамоСпартак 🏆— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 13, 2021
⠀#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/jC4AVg0mww
Супер сейв после удара Варелы - в меморис лучших спасений РПЛ этого сезона однозначно 😎
Супер сейв после удара Варелы - в меморис лучших спасений РПЛ этого сезона однозначно 😎
Еще выделил бы Соболева,и гол забил,и голевой отдал и постоянно держал в напряжении защитников Динамо.
Думаю болельщикам Спартака не важно кто сегодня был лучшим Соболев или Максименко,они в первую очередь рады победе своей любимой команды!
Еще выделил бы Соболева,и гол забил,и голевой отдал и постоянно держал в напряжении защитников Динамо.
Думаю болельщикам Спартака не важно кто сегодня был лучшим Соболев или Максименко,они в первую очередь рады победе своей любимой команды!
У Спартака то моментов-полумоментов было чуть больше.
У Спартака то моментов-полумоментов было чуть больше.