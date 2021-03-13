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Максименко — лучший игрок матча «Динамо» — «Спартак»

вчера, 21:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против «Динамо».

По ходу матча вратарь несколько раз спас свою команду.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:52
Саша М. сыграл сегодня впечатляюще. очень уверенно отстоял. Выручил несколько раз в сложнейших ситуациях, и по праву был признан лучшим игроком матча.
quinn-se
quinn-se
вчера в 23:36
Однозначно лучший.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:33
Максименко 3 раза спас Спартак!
makkie
makkie
вчера в 23:22
Максик сегодня был на высоте!
Супер сейв после удара Варелы - в меморис лучших спасений РПЛ этого сезона однозначно 😎
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:06
Заслужил парень. Сейвы у него сумасшедшие.
112910415
112910415
вчера в 23:01
ну, молодчина, что тут скажешь !
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:41
Однозначно!Пусть не огорчится Соболев!Он сегодня лучший полевой!Но игрок матча Максименко!Работать дальше нужно !Готовится к Уралу,с Божьей помощью все будет хорошо!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:29
Во втором тайме Максименко сотворил два отличных спасения, позволив тем самым сохранить победу для своей команды!
Еще выделил бы Соболева,и гол забил,и голевой отдал и постоянно держал в напряжении защитников Динамо.
Думаю болельщикам Спартака не важно кто сегодня был лучшим Соболев или Максименко,они в первую очередь рады победе своей любимой команды!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:25
!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))Это говоришь о тех,кто сами не забили ни одного мяча,ведь все 3 мяча забил Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!Матч и обзор не смотрел,лишь результат,так что по поводу,кто как сыграл,говорить не буду,но как можно что то говорить вообще,если другая команда ,сама,не забила вообще ничего?!!!!!!!!!!!!!!!!
vm777
vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
Это вопросы к тем, кто определял лучшего. Макси 2-3 раза выручил. Но Соболев тоже заслужил - гол и голевая, много активности полезной было.
У Спартака то моментов-полумоментов было чуть больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
У победителей лучший вратарь.Так себе победа...
ABir
ABir
вчера в 22:15
Вполне заслуженный выбор . Соболев тоже здорово отпахал, да и вся команда сегодня жгла!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:14
Слабым утешением болельщикам проигравшей команды может служить признание лучшим игроком матча вратаря победителей. Что является доказательством того, что соперник играл ничуть не хуже.
морозз
морозз
вчера в 22:12
Матч конечно огонь, обе Команды играли а не мучились...настоящее дерби! Максименко вытащил сто процентно забитый мяч, я так и не понял как он это сделал!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:05
С ЧЕМ МЫ ЕГО И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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