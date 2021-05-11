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«Манчестер Сити» предложил Фернандиньо продлить контракт

11 мая 2021, 16:20

Полузащитник Фернандиньо может остаться в «Манчестер Сити».

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что «горожане» ведут переговоры о продлении контракта с бразильцем до лета 2022 года. Новое соглашение ещё не подписано и не согласовано полностью, однако «Манчестер Сити» работает над продлением контракта с агентом футболиста.

Напомним, что текущая сделка Фернандиньо с манчестерским клубом истекает этим летом. Если бразилец не подпишет новый контракт, его может заменить полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
11 мая в 17:48, ред.
Таких игроков как Фернандиньо мало. Про него много можно сказать - лидер раздевалки, невидимый или теневой лидер!Игрок который может закрыть несколько позиций как в центре поля так и в защите. Пускай годы и берут потихоньку своё, но он чрезвычайно полезен для команды. Он не ропщет если сидит на скамейке, потому что знает что так надо для команды. А если выходит на поле, то независимо на сколько минут он вышел, старается выложится на все 1000%!
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 17:11
Должны договориться, есл обе стороны пойдут навстречу, наверняка дело в сумме.
allemz
allemz
11 мая в 16:25, ред.
Для Зверь-нандиньо возраст не имеет значения, в раздевалке и на поле - лидер. После Компани только он один такой остался.
Надеюсь, продлят и следующий год будет уже девятым в составе МС)
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