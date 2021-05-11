«Манчестер Сити» предложил Фернандиньо продлить контракт

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11 мая 2021, 16:20

Полузащитник Фернандиньо может остаться в «Манчестер Сити».

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что «горожане» ведут переговоры о продлении контракта с бразильцем до лета 2022 года. Новое соглашение ещё не подписано и не согласовано полностью, однако «Манчестер Сити» работает над продлением контракта с агентом футболиста.

Напомним, что текущая сделка Фернандиньо с манчестерским клубом истекает этим летом. Если бразилец не подпишет новый контракт, его может заменить полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.