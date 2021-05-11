«Я отдал этому клубу всё». Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

Голкипер Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения нынешнего сезона. Вратарь не исключил, что может завершить карьеру.
Моё будущее уже определено. В этом году мой прекрасный и очень долгий путь с «Ювентусом» окончательно завершится. Я думаю, что отдал всё для «Ювентуса».
Либо я закончу карьеру, либо я найду новый вызов, который будет стимулировать меня играть дальше.
Ранее стало известно, что Буффон собирается открыть собственную академию.
А В ФУТБОЛЕ ЕСТЬ БУФФОН,
СТАНОВИТСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БУФФОНИЩЕ !!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ПРЕДАННОСТЬ !!!
КАКУЮ НЕ ВЫБРАЛ ТЫ ДОРОГУ , ПУСТЬ ВСЕГДА С ТОБОЙ ИДЁТ УДАЧИ, ТЫ ЕЁ ЗАСЛУЖИВАЕШЬ, ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА БУФФОНИЩЕ !!!
А В ФУТБОЛЕ ЕСТЬ БУФФОН,
СТАНОВИТСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БУФФОНИЩЕ !!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ПРЕДАННОСТЬ !!!
КАКУЮ НЕ ВЫБРАЛ ТЫ ДОРОГУ , ПУСТЬ ВСЕГДА С ТОБОЙ ИДЁТ УДАЧИ, ТЫ ЕЁ ЗАСЛУЖИВАЕШЬ, ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА БУФФОНИЩЕ !!!