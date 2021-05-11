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«Я отдал этому клубу всё». Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

11 мая 2021, 14:59

Голкипер Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения нынешнего сезона. Вратарь не исключил, что может завершить карьеру.

Моё будущее уже определено. В этом году мой прекрасный и очень долгий путь с «Ювентусом» окончательно завершится. Я думаю, что отдал всё для «Ювентуса».

Либо я закончу карьеру, либо я найду новый вызов, который будет стимулировать меня играть дальше.

Ранее стало известно, что Буффон собирается открыть собственную академию.

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Все комментарии
амурец
амурец
12 мая в 02:25
и правильно сделал, давно пора
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
11 мая в 23:40
Легенда.
Sexual Harassment
Sexual Harassment ответ УЕСКА (раскрыть)
11 мая в 23:22
Когда это посмешищем он стать успел? В этом сезоне у Джиджи 630 минут отыграно, что не плохо для второго вратаря, а статистика пропущенных лучше чем у первого. И в отличии от Щесны, он не чудил весь сезон.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
11 мая в 23:02
Буффон - Легенда Юве, Италии и мирового футбола! Респект !!! Удачи и успехов в жизни!
112910415
112910415
11 мая в 22:58
Большой, настоящий!
95-shishani-95
95-shishani-95
11 мая в 22:36
Буффонище!!! Чудовище!!!
Супер вратарём был Джиджи!!! Теперь и на пенсию можно!!! Он действительно отдал очень многое Ювентусу!!!
Ozabot
Ozabot
11 мая в 22:29
Надо было раньше завершать и идти тренировать вратарей.
ошалевший
ошалевший
11 мая в 21:09
опять слёзы?да будь ты мужиком уже
barcamilan
barcamilan
11 мая в 20:51
жаль что так и не взял ЛЧ
Mustаng
Mustаng
11 мая в 20:28
Легенда Буффонище!!!
Bom Bom
Bom Bom
11 мая в 19:49
Низкий поклон Буффону. Он стал одним из факторов, побудивших пристально следить за Юве, чуть позже я полюбил этот клуб всем сердцем. Надеюсь, он регулярно будет заглядывать на стадиончик ;) Всегда рады)
An Jo
An Jo
11 мая в 18:58
Жаль, что не ушел красиво. Видимо было желание. Но Пирло подо*рал)
Муслим90
Муслим90 ответ УЕСКА (раскрыть)
11 мая в 17:56
Фанаты Юве так никогда не скажут. Возможно глорики так скажут.
Муслим90
Муслим90
11 мая в 17:54
До посдеднего надеялся что Буффон выиграет ЛЧ. Жаль, что последний сезон завершился так ужасно. Спасибо за все Легенда. Во многом из за Джиджи и Алекса и полюбил Ювентус. У каждого свой вкус, но для меня он лучший вратарь из тех, кого я видел за последние 20 лет.
ColdSun1995
ColdSun1995
11 мая в 17:51, ред.
)
для меня он запомнится метанием как не пойми кто в сборной и пожалуй всё)
не самый лучший в 21 веке) ещё один крутой вратарь завершил карьеру. надеюсь, кринжа от него теперь будет поменьше
juvenale
juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
11 мая в 17:29
это такие же фанаты,какие пришли с Роналду
Elliada
Elliada
11 мая в 17:22
Последний сезон, возможно, в карьере не должен был быть таким. Хотя бы выиграть кубок Италии на последок
SHMEL258
SHMEL258
11 мая в 17:19
Жаль, что так и не выиграл ЛЧ с Юве. Спасибо за красивый футбол, за эмоции, за радость. Легенда на века!
Санчо Панса
Санчо Панса
11 мая в 17:07
Вот и Джи - Джи потерял надежду на победу в ЛЧ....А как раз этот голкипер этого более чем достоин! Жаль, что так все для него в итоге закончилось.
Ironigor
Ironigor
11 мая в 16:45
КОГДА В ЧЕЛОВЕКЕ ЕСТЬ ФУТБОЛ,
А В ФУТБОЛЕ ЕСТЬ БУФФОН,
СТАНОВИТСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БУФФОНИЩЕ !!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ПРЕДАННОСТЬ !!!
КАКУЮ НЕ ВЫБРАЛ ТЫ ДОРОГУ , ПУСТЬ ВСЕГДА С ТОБОЙ ИДЁТ УДАЧИ, ТЫ ЕЁ ЗАСЛУЖИВАЕШЬ, ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА БУФФОНИЩЕ !!!
УЕСКА
УЕСКА ответ juvenale (раскрыть)
11 мая в 16:42
Видел комменты фанов Юве на разных ресурсах. Многие пишут в таком духе что да когда же он уже закончит карьеру, хоть бы побыстрее свалил. Теперь они обрадуются этой новости.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 мая в 16:40
В целом, пересидел. Если спросить, кому нужно было это его возвращение в "Ювентус"? Можно ответить, что Буффону для какой-то статистики и заработка, конечно, скорее. А так, если бы он не возвращался, ничего бы не изменилось. Непонятно, зачем это легенде...
juvenale
juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
11 мая в 16:34
это кто тебе такое сказал?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 16:32
Ооо! Пора, даже немного опоздал, но всё равно Буффонннищщще!!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Константин Белых (раскрыть)
11 мая в 16:31
Абсолютно верно и корректно!!
berda2003
berda2003
11 мая в 16:24
кажется, задержался...
УЕСКА
УЕСКА
11 мая в 16:20
Уходить надо вовремя а так стал посмешищем. Фанаты юве не проводят тебя с почестями а скажут скатертью дорожка.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
11 мая в 16:10
Его цель лч, а не лига Европы
за
за
11 мая в 16:01
Буффонище! Аббьятище! Футболище!

Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
11 мая в 15:47
Спасибо, всех благ
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