Стал известен секретный пункт в контракте Неймара с ПСЖ

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11 мая 2021, 09:00

На прошлой неделе нападающий Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года.

Как сообщается, в соглашении бразильца с парижским клубом есть секретный пункт, который вступит в силу с 2022 года. Он включает в себя продление сотрудничества на ещё один сезон, так как во Франции нельзя подписать соглашение больше чем на 5 лет. Кроме того, после завершения своего контракта Неймар должен будет вернуться в Бразилию, чтобы завершить там карьеру. Именно это являлось одним из главных условий бразильца при подписании новой сделки.

Напомним, что зарплата Неймара по новому контракту составляет около 30 млн евро за сезон.