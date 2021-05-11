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Стал известен секретный пункт в контракте Неймара с ПСЖ

11 мая 2021, 09:00

На прошлой неделе нападающий Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года.

Как сообщается, в соглашении бразильца с парижским клубом есть секретный пункт, который вступит в силу с 2022 года. Он включает в себя продление сотрудничества на ещё один сезон, так как во Франции нельзя подписать соглашение больше чем на 5 лет. Кроме того, после завершения своего контракта Неймар должен будет вернуться в Бразилию, чтобы завершить там карьеру. Именно это являлось одним из главных условий бразильца при подписании новой сделки.

Напомним, что зарплата Неймара по новому контракту составляет около 30 млн евро за сезон.

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Все комментарии
kella
kella
11 мая в 22:29
Как то сразу навеяло: Не плачь девчонка, - пройдут года...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
11 мая в 20:50
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    11 мая в 16:49
    А что ему мешает с Псж завоевать титулы? В прошлом сезоне он в финале Лч играл и был в шаге от победы.
    Elliada
    Elliada
    11 мая в 11:50
    В Бразилию он уедет раньше
    sv_1969
    sv_1969
    11 мая в 11:38
    Кончился по ходу совсем Неймар!
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Alex12357 (раскрыть)
    11 мая в 11:15
    Забавно как ты себя успокаиваешь . А в чем молодец ? В том что выбрал деньги а не титулы ? Раньше хоть чемпионат брал , а теперь и этого нет . Останется с огромным талантом без титулов и личных наград , уйдет никак великий и легендарный игрок , а как обычный хороший футболист без значимых титулов в сборной и в клубе
    Баобаб
    Баобаб
    11 мая в 11:11
    Ни фига секрет, даже до моей деревни долетел.
    Alex12357
    Alex12357
    11 мая в 09:45
    Ай да молодец!Вот истинный игрок своей страны!
    milanetto10
    milanetto10
    11 мая в 09:36
    из классного игрока превратился в того о ком будут говорить помните того из ПСЖ даже фамилию забудут
    beefs
    beefs
    11 мая в 09:14
    а всем ли это интересно...
    vovinho11
    vovinho11
    11 мая в 09:14
    Отличный заработок для Неймара. Примерно, 150 штук Сутормина в день
    STVA 1
    STVA 1
    11 мая в 09:10
    Страшно секретный пункт
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 мая в 09:01
    Значит продлят ещё на год
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