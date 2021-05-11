«Атлетико» предложит Льоренте улучшенный контракт

«Атлетико» хочет сохранить в своём составе полузащитника Маркоса Льоренте.
Как сообщается, мадридский клуб намерен предложить футболисту новый контракт на улучшенных условиях. «Матрасники» считают, что Льоренте должен получать такую же зарплату, как Коке и Сауль, которые являются одними из лидеров команды.
На Льоренте претендуют «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Бавария», однако полузащитник хочет остаться в «Атлетико». В последние несколько недель представители мадридского клуба активно обсуждают продление контракта с Хулио Льоренте, который является дядей и агентом игрока.