«Атлетико» предложит Льоренте улучшенный контракт

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11 мая 2021, 10:11

«Атлетико» хочет сохранить в своём составе полузащитника .

Как сообщается, мадридский клуб намерен предложить футболисту новый контракт на улучшенных условиях. «Матрасники» считают, что Льоренте должен получать такую же зарплату, как Коке и Сауль, которые являются одними из лидеров команды.