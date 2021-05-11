ГлавнаяНовости

«Атлетико» предложит Льоренте улучшенный контракт

11 мая 2021, 10:11

«Атлетико» хочет сохранить в своём составе полузащитника Маркоса Льоренте.

Как сообщается, мадридский клуб намерен предложить футболисту новый контракт на улучшенных условиях. «Матрасники» считают, что Льоренте должен получать такую же зарплату, как Коке и Сауль, которые являются одними из лидеров команды.

На Льоренте претендуют «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Бавария», однако полузащитник хочет остаться в «Атлетико». В последние несколько недель представители мадридского клуба активно обсуждают продление контракта с Хулио Льоренте, который является дядей и агентом игрока.

Все новости
Официально«Химки» объявили об уходе Конате
Вчера, 22:33 Комментарии4
ОфициальноПСЖ продлил контракт с Дракслером до 2024 года
Вчера, 20:33 ФотоКомментарии2
Агент Тюкавина: «Контракт с „Динамо“ пока мы не продлили»
Вчера, 18:52 Комментарии4
Официально«Ахмат» объявил об уходе четырёх футболистов
Вчера, 18:01 Комментарии8
ОфициальноМанчини продлил контракт со сборной Италии
Вчера, 17:51 Комментарии4
Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в „Зенит“»
Вчера, 17:32 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 11:06
Хороший игрок, надо его сохранить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100