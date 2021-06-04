«Челси» объявил о продлении контракта с Тухелем

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04 июня 2021, 14:45

Пресс-служба «Челси» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Томасом Тухелем до 2024 года.

Футбольный клуб «Челси» очень рад подтвердить, что после нашей победы в Лиге чемпионов контракт Томаса Тухеля был продлен на два года [прошлый контракт действовал до 2022-го], как было согласовано, когда он присоединился к клубу.

Немецкий специалист прокомментировал подписание новой сделки с «Челси»:

Я не могу представить лучшего случая для продления контракта. Я благодарен за опыт и очень рад остаться частью семьи «Челси». Впереди ещё много всего, и мы с нетерпением ждем наших следующих шагов вперёд.