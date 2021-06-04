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«Челси» объявил о продлении контракта с Тухелем

04 июня 2021, 14:45

Пресс-служба «Челси» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Томасом Тухелем до 2024 года.

Футбольный клуб «Челси» очень рад подтвердить, что после нашей победы в Лиге чемпионов контракт Томаса Тухеля был продлен на два года [прошлый контракт действовал до 2022-го], как было согласовано, когда он присоединился к клубу.

Немецкий специалист прокомментировал подписание новой сделки с «Челси»:

Я не могу представить лучшего случая для продления контракта. Я благодарен за опыт и очень рад остаться частью семьи «Челси». Впереди ещё много всего, и мы с нетерпением ждем наших следующих шагов вперёд.

Тухель возглавил «Челси» в январе и смог поднять лондонский клуб на четвёртую строчку в Английской Премьер-Лиге, обеспечив место в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22 ещё до того, как команда одержала победу в ЛЧ. «Челси» под руководством Тухеля также дошёл до финала Кубка Англии, где уступил «Лестеру» (0:1), но две недели спустя «синие» одержали победу в Лиге чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» (1:0). За 30 матчей у руля «Челси» Тухель одержал 19 побед и проиграл только 5 игр, при этом лондонский клуб пропустил всего 16 голов. Немецкий специалист стал первым тренером, который дважды подряд выходил в финал Лиги чемпионов с двумя разными клубами.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
05 июня в 12:48
Интересно чем обоснованно такое решение. Даже чемпионат не выиграли и сразу продлевать. Гнать его надо в шею)
протон1
протон1
04 июня в 22:38
но есть такая тенденция. в серии побед . идет спад. это стечение вещей. это временые вещи что есть. все гда так было
протон1
протон1
04 июня в 22:34
единственный клуб кому идут замены тренеров так это челси. они могут 10 лет не заменять тренера но лч не возьмут. и вот замена два месяца новый тренер и берёт лч. это совпадение? уже второй раз, так же и спам при карпине был. и карерра взял чемпионат россии.
pomor45
pomor45
04 июня в 21:08, ред.
Тухель оказался не таким трухлявым, каким выглядел в ПСЖ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 июня в 20:30
Странное решение. Я бы на месте руководства клуба прекратил бы сотрудничество с тренером в связи с его профнепригодностью.
particular
particular
04 июня в 19:48
Наверняка, в общих словах прозвучало, - лучше можно, хуже нельзя...
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июня в 18:53
Странно было бы если бы не продлили)
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июня в 18:32
Это было вполне ожидаемо! Победитель Гвардиолы и его команды, одним словом.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июня в 18:10
Конечно это очень странно ....
Неужели Абрашка поумнел ?
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 17:34
"Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете". Тухель и впрямь как волшебник за кротчайший срок сумел сделать казалось бы невозможное. Вытащил команду в ЛЧ, выиграл ЛЧ , преобразил игру команды до неузнаваемости. Вроде и игроки все те же, а вроде как их всех подменили. На игру Челси стало приятно смотреть. Даже грозный МС ничего не смог поделать с синими в финале ЛЧ. Да и три победы над Гвардиолой за пару месяцев дорого стоят. Продление контракта с таким удачливым тренером напрашивалось само. Посмотрим , как Челси проявит себя в новом сезоне???
Всем здоровья.
1bear
1bear
04 июня в 17:18
поздравляю Тухеля,Челси и себя - команда сейчас на подъёме - жду новых побед!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 июня в 17:04
Они скорее Абрамовича сейчас уволят, чем Тухеля.
swed27
swed27
04 июня в 16:08
Всё правильно сделали
eleven LC
eleven LC
04 июня в 15:13
Логично
Ironigor
Ironigor
04 июня в 15:13
Бесспорно правильное решение Абрамовича и Тухеля !!!
Шуnя771
Шуnя771
04 июня в 15:12
От добра добро не ищут.
я есть грут
я есть грут ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
04 июня в 14:56
ааххахахахахахахахах Четко !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
04 июня в 14:54
А вот Леонардо из ПСЖ говорить, что правильно Тухеля уволили.
Тут сразу вспомнился старый советский анекдот про то, как компания «Мерседес» купила завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер – но на выходе «жигули»! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова «жигули»! Увольняют весь персонал завода, привозят рабочих из Германии, налаживают, проверяют, запускают: на выходе все те же «жигули»! Около завода холм, на нем сидят главный инженер и директор завода (оба с приставкой экс), смотрят на все это, и главный инженер говорит директору:

— А я тебе говорил: место проклятое! А то все: «руки кривые, руки кривые!»
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июня в 14:49, ред.
логично ход)
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