«Челси» объявил о продлении контракта с Тухелем

Пресс-служба «Челси» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Томасом Тухелем до 2024 года.
Футбольный клуб «Челси» очень рад подтвердить, что после нашей победы в Лиге чемпионов контракт Томаса Тухеля был продлен на два года [прошлый контракт действовал до 2022-го], как было согласовано, когда он присоединился к клубу.
Немецкий специалист прокомментировал подписание новой сделки с «Челси»:
Я не могу представить лучшего случая для продления контракта. Я благодарен за опыт и очень рад остаться частью семьи «Челси». Впереди ещё много всего, и мы с нетерпением ждем наших следующих шагов вперёд.
Тухель возглавил «Челси» в январе и смог поднять лондонский клуб на четвёртую строчку в Английской Премьер-Лиге, обеспечив место в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22 ещё до того, как команда одержала победу в ЛЧ. «Челси» под руководством Тухеля также дошёл до финала Кубка Англии, где уступил «Лестеру» (0:1), но две недели спустя «синие» одержали победу в Лиге чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» (1:0). За 30 матчей у руля «Челси» Тухель одержал 19 побед и проиграл только 5 игр, при этом лондонский клуб пропустил всего 16 голов. Немецкий специалист стал первым тренером, который дважды подряд выходил в финал Лиги чемпионов с двумя разными клубами.
Всем здоровья.
Всем здоровья.