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Комбаров покидает «Арсенал»

сегодня, 14:37

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что защитник Кирилл Комбаров покидает команду.

Клуб не стал продлевать контракт с 34-летним футболистом.

Руководство «Арсенала» предложило Кириллу занять должность в структуре клуба.

Ранее стало известно, что Артур Нигматуллин также покидает тульский клуб.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:13
что - то быстро сварился ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
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сегодня в 15:10
Пойдёт в ЛФЛ.
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Ему пора завязывать
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