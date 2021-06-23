Комбаров покидает «Арсенал»

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что защитник Кирилл Комбаров покидает команду.
Клуб не стал продлевать контракт с 34-летним футболистом.
Руководство «Арсенала» предложило Кириллу занять должность в структуре клуба.
👍🏻👏🏻Спасибо, капитан!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 23, 2021
У 34-летнего защитника Кирилла Комбарова завершился контракт с ПФК «Арсенал».
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Ранее стало известно, что Артур Нигматуллин также покидает тульский клуб.