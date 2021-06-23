Комбаров покидает «Арсенал»

Ни мысли, ни тактики, ни физики. Россия снова покидает Евро уничтоженной Россия в решающем матче сделала все, чтобы досрочно завершить Евро-2020

Черчесов — тупик для сборной России. Он не признает ошибки и снова найдет виноватых Отставки по собственному желанию не будет.

Бердыев, Вальверде и Карпин. 9 специалистов, которые могут заменить Черчесова в сборной России нужен комплексный и свежий подход в футболе.