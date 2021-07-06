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Гвардиола: «Скорее всего, мы не будем покупать нападающего»

06 июля 2021, 13:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб, скорее всего, не будет покупать нападающих этим летом из-за тяжелой финансовой ситуации.

Недавно ходили слухи, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы не исключение. У нас есть Жезус, Торрес, которые прекрасно проявляли себя в атаке. Еще у нас есть молодые игроки из академии.

Я не знаю, купим ли мы форварда. На сегодняшний день больше шансов, что мы не будем покупать нападающего на следующий сезон.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
06 июля в 21:06
Не поверю что у шейхов финансовые проблемы вон Псж покупает всех что бы выйграть Лигу 1
allemz
allemz
06 июля в 15:37
Делапа не отпустили ни в какой клуб, обещали время в первой команде и сделают на него серьезную ставку, по таланту ни чуть не уступает Фодену, среди молодежи в завершившемся сезоне был лучшим бомбардиром и вместе с командой выиграл АПЛ-2. Мне нравится такой вариант, а ублюдок Леви пусть дальше глотает пыль с Кейном, заглядывая в комнату трофеев
h8you
h8you
06 июля в 15:33
финансовые проблемы у шейхов)))звучит как анекдот
протон1
протон1
06 июля в 14:18
зачем покупать если есть. правильно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
06 июля в 14:15
..но снова купите защитников на +100500 лямов.
Legend 6
Legend 6
06 июля в 13:44
Как хочешь ПЕП! Но надо купить у Барсы Пьянича, Дембеле и Гризманна.
sv_1969
sv_1969
06 июля в 13:33
Я смотрю только мешок из Франции проблем не имеет)))
STVA 1
STVA 1
06 июля в 13:32
Это дело тренера!
Igo0rek
Igo0rek ответ idres (раскрыть)
06 июля в 13:30
У нас из форвардов только горе Жезус остался xD
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 13:21
Значит тренеру виднее...
idres
idres
06 июля в 13:21
Ну в принципе и так нападение хорошее
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