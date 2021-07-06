Гвардиола: «Скорее всего, мы не будем покупать нападающего»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что клуб, скорее всего, не будет покупать нападающих этим летом из-за тяжелой финансовой ситуации.

Недавно ходили слухи, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы не исключение. У нас есть Жезус, Торрес, которые прекрасно проявляли себя в атаке. Еще у нас есть молодые игроки из академии.

Я не знаю, купим ли мы форварда. На сегодняшний день больше шансов, что мы не будем покупать нападающего на следующий сезон.