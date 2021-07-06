«Интер» передумал продавать Сенси

Источник со ссылкой на TuttoSport сообщает, что «Интер» передумал продавать полузащитника Стефано Сенси.
Ранее была информация, что «нерадзурри» собираются расстаться с футболистом.
Отмечается, что новый главный тренер миланской команды Симоне Индзаги рассчитывает на хавбека в новом сезоне.
Сенси в данный момент восстанавливается после травмы, игрок пропустил Евро-2020 из-за повреждения.
При этом, несмотря на неудачную попытку заиграть под руководством бывшего главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте, 33-летний исполнитель с теплотой вспоминает об опыте работы под руководством данного наставника, но до сих пор не понимает причин его исключения из состава сборной Бельгии.
"Мне сложно общаться с человеком, если я чувствую себя обманутым. Когда Интер решил отдать меня в аренду, мне сказали все как есть.
Я хотел использовать свой шанс, но никто мне его не предоставил. Конте никогда не говорил мне, что я буду стабильным игроком основного состава, не объяснял, в чем именно будет заключаться моя роль в команде. Он просто говорил — тренируйся и будь готов играть в любой момент.
По сути, в Интере у меня редко, когда появлялось даже 40 минут на поле. Мне пришлось поговорить с Конте об этом: я всегда был игроком основного состава, поэтому не понимал, как можно начинать игру со скамейки запасных.
Как бы там ни было, я все равно буду с радостью приветствовать его, когда мы вновь встретимся — между нами было далеко не все гладко, но при этом максимально прозрачно.
В отличии от сборной, где причины моего исключения мне так и не объяснили. Я был игроком стартового состава на тот момент, но так и не получил приглашения от Роберто Мартинеса — безумие", — подытожил футболист.
Напомним, что у Наингголана остается еще один год согласно действующего контракта с миланским клубом.
При этом, несмотря на неудачную попытку заиграть под руководством бывшего главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте, 33-летний исполнитель с теплотой вспоминает об опыте работы под руководством данного наставника, но до сих пор не понимает причин его исключения из состава сборной Бельгии.
"Мне сложно общаться с человеком, если я чувствую себя обманутым. Когда Интер решил отдать меня в аренду, мне сказали все как есть.
Я хотел использовать свой шанс, но никто мне его не предоставил. Конте никогда не говорил мне, что я буду стабильным игроком основного состава, не объяснял, в чем именно будет заключаться моя роль в команде. Он просто говорил — тренируйся и будь готов играть в любой момент.
По сути, в Интере у меня редко, когда появлялось даже 40 минут на поле. Мне пришлось поговорить с Конте об этом: я всегда был игроком основного состава, поэтому не понимал, как можно начинать игру со скамейки запасных.
Как бы там ни было, я все равно буду с радостью приветствовать его, когда мы вновь встретимся — между нами было далеко не все гладко, но при этом максимально прозрачно.
В отличии от сборной, где причины моего исключения мне так и не объяснили. Я был игроком стартового состава на тот момент, но так и не получил приглашения от Роберто Мартинеса — безумие", — подытожил футболист.
Напомним, что у Наингголана остается еще один год согласно действующего контракта с миланским клубом.
Трансферное окно открыто, а это значит, что Маротта и Аузилио будут как следует нагружены работой. По большей части продажами не входящих в планы "Интера" игроков.
Одним из таких является Далберт. Corriere dello Sport пишет, что "ЦСКА" готов выручить нерадзурри и приобрести бразильца. Сообщается, что Московский клуб может выложить за латераля порядка 6-7 миллионов евро.
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Не медлить а продавать. Хватит содержать различных "клещей" в команде.
Трансферное окно открыто, а это значит, что Маротта и Аузилио будут как следует нагружены работой. По большей части продажами не входящих в планы "Интера" игроков.
Одним из таких является Далберт. Corriere dello Sport пишет, что "ЦСКА" готов выручить нерадзурри и приобрести бразильца. Сообщается, что Московский клуб может выложить за латераля порядка 6-7 миллионов евро.
====================================================================
Не медлить а продавать. Хватит содержать различных "клещей" в команде.