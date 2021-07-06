«Интер» передумал продавать Сенси

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06 июля 2021, 12:26

Источник со ссылкой на TuttoSport сообщает, что «Интер» передумал продавать полузащитника .

Ранее была информация, что «нерадзурри» собираются расстаться с футболистом.

Отмечается, что новый главный тренер миланской команды Симоне Индзаги рассчитывает на хавбека в новом сезоне.

Сенси в данный момент восстанавливается после травмы, игрок пропустил Евро-2020 из-за повреждения.