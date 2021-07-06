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«Интер» передумал продавать Сенси

06 июля 2021, 12:26

Источник со ссылкой на TuttoSport сообщает, что «Интер» передумал продавать полузащитника Стефано Сенси.

Ранее была информация, что «нерадзурри» собираются расстаться с футболистом.

Отмечается, что новый главный тренер миланской команды Симоне Индзаги рассчитывает на хавбека в новом сезоне.

Сенси в данный момент восстанавливается после травмы, игрок пропустил Евро-2020 из-за повреждения.

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Мaлик
Мaлик
06 июля в 13:11
Ну наверное оставили для замен...
Rheinfall
Rheinfall
06 июля в 13:03
Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан этим летом в очередной раз вернулся в обойму миланского Интера из полугодичной аренды в сардинский Кальяри, и попытается закрепиться в составе "змей" под руководством их нового главного тренера Симоне Индзаги.

При этом, несмотря на неудачную попытку заиграть под руководством бывшего главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте, 33-летний исполнитель с теплотой вспоминает об опыте работы под руководством данного наставника, но до сих пор не понимает причин его исключения из состава сборной Бельгии.

"Мне сложно общаться с человеком, если я чувствую себя обманутым. Когда Интер решил отдать меня в аренду, мне сказали все как есть.

Я хотел использовать свой шанс, но никто мне его не предоставил. Конте никогда не говорил мне, что я буду стабильным игроком основного состава, не объяснял, в чем именно будет заключаться моя роль в команде. Он просто говорил — тренируйся и будь готов играть в любой момент.

По сути, в Интере у меня редко, когда появлялось даже 40 минут на поле. Мне пришлось поговорить с Конте об этом: я всегда был игроком основного состава, поэтому не понимал, как можно начинать игру со скамейки запасных.

Как бы там ни было, я все равно буду с радостью приветствовать его, когда мы вновь встретимся — между нами было далеко не все гладко, но при этом максимально прозрачно.

В отличии от сборной, где причины моего исключения мне так и не объяснили. Я был игроком стартового состава на тот момент, но так и не получил приглашения от Роберто Мартинеса — безумие", — подытожил футболист.

Напомним, что у Наингголана остается еще один год согласно действующего контракта с миланским клубом.
Rheinfall
Rheinfall
06 июля в 13:00
Посмотрим что получится , Сенси больше лечится чем играет.
Rheinfall
Rheinfall
06 июля в 12:49
"ЦСКА" готов выложить 6-7 миллионов за Далберта
Трансферное окно открыто, а это значит, что Маротта и Аузилио будут как следует нагружены работой. По большей части продажами не входящих в планы "Интера" игроков.

Одним из таких является Далберт. Corriere dello Sport пишет, что "ЦСКА" готов выручить нерадзурри и приобрести бразильца. Сообщается, что Московский клуб может выложить за латераля порядка 6-7 миллионов евро.

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Не медлить а продавать. Хватит содержать различных "клещей" в команде.
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 12:30
Самим значит нужен.
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