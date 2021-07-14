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«СКА-Хабаровск» арендовал полузащитника «Анжи»

14 июля 2021, 12:13

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что полузащитник Мутаалим Магомедов перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Недавно «СКА-Хабаровск» подписал игрока из РПЛ.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 13:12
Анжи похоже так и останется в середине втордива.
альсато
альсато ответ mihaluch (раскрыть)
14 июля в 12:37
Времена меняются)))))..Хабаровск-лучший город земли!..Сегодня к нам просятся)))))
mihaluch
mihaluch
14 июля в 12:21
В Хабаровск не переходят туда ссылают.
izrafel
izrafel
14 июля в 12:14
Удачной игры в аренде
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