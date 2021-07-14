«СКА-Хабаровск» арендовал полузащитника «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что полузащитник Мутаалим Магомедов перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
Мутаалим Магомедов – в «СКА-Хабаровске»— ФК «Анжи» (@fc_anji) July 14, 2021
Полузащитник «Анжи» перешел в хабаровский клуб на правах аренды.
Срок соглашения между клубами рассчитан на один сезон с правом пересмотра в зимнее трансферное окно. Мы желаем Мутаалиму удачи и успехов в составе «СКА-Хабаровска». pic.twitter.com/2Cc8nvmDag
Недавно «СКА-Хабаровск» подписал игрока из РПЛ.