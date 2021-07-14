«СКА-Хабаровск» арендовал полузащитника «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что полузащитник перешел в « СКА -Хабаровск» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Мутаалим Магомедов – в « СКА -Хабаровске»



Полузащитник «Анжи» перешел в хабаровский клуб на правах аренды.



Срок соглашения между клубами рассчитан на один сезон с правом пересмотра в зимнее трансферное окно. Мы желаем Мутаалиму удачи и успехов в составе « СКА -Хабаровска». pic.twitter.com/2Cc8nvmDag

ФК