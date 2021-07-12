«Ахмат» арендовал у «Рубина» Коновалова

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Рубина» .

Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

Игорь Коновалов перешёл в «Ахмат»



Полузащитник Игорь Коновалов, имеющий долгосрочный контракт с «Рубином», будет играть в новом сезоне за «Ахмат» на правах аренды.

Футболист проходит учебно-тренировочные сборы в расположении грозненского клуба. pic.twitter.com/BMihDpfGBs