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«Ахмат» арендовал у «Рубина» Коновалова

12 июля 2021, 15:46

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова.

Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

Напомним, что недавно тренерский штаб «Ахмата» пополнил экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 18:05
Купили бы уже его !
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ ДСА (раскрыть)
12 июля в 17:08
Что не так? Нету алкоголя, ночных клубов. Но если от этого не хотят, то нам и не нужны такие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 16:34
Ну удачи ему там!
ДСА
ДСА
12 июля в 16:19
Не каждый захочет перейти в Ахмат, даже за большие деньги.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
12 июля в 16:03
Опять аренды, но были у нас Мелкадзе, Тимофеев в аренде и где они сейчас. Как говорят, - хороша Маша, да не наша. Игроки через сезон уходят, рушатся связки в игре. Руководству Ахмата виднее конечно, футболисты нынче дорогие.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 16:02
Значит Ахмату больше нужней чем Рубину.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 15:47
Должен получится толк...
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