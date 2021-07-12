«Ахмат» арендовал у «Рубина» Коновалова

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова.
Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.
Игорь Коновалов перешёл в «Ахмат»— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 12, 2021
Полузащитник Игорь Коновалов, имеющий долгосрочный контракт с «Рубином», будет играть в новом сезоне за «Ахмат» на правах аренды.
Футболист проходит учебно-тренировочные сборы в расположении грозненского клуба. pic.twitter.com/BMihDpfGBs
Напомним, что недавно тренерский штаб «Ахмата» пополнил экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити».