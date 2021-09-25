Ибрагимович рассказал о целях «Милана»

Нападающий «Милана» , который все еще находится в лазарете из-за травмы, рассказал о задачах «россонери».

Когда я только пришел в клуб, я зашел в раздевалку и спросил, сколько человек играли в Лиге чемпионов. Только два человека подняли руки. Я сперва подумал, что это шутка. Наша цель в прошлом сезоне была квалифицироваться в Лигу чемпионов. Выиграть Скудетто не получилось, но мы подошли близко, финишировали вторыми. Не только я, все мы проделали огромную работу.

В прошлом году нам не хватило совсем немного, чтобы выиграть чемпионат. Сейчас мы усердно работаем, чтобы это исправить.