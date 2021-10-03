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Комментатор «Динамо» перепутал формы и порадовался голу «Шахтёра»

вчера, 11:05

Курьёзный момент произошёл во время трансляции матча молодёжных команд «Динамо» и «Шахтёра», который состоялся вчера.

Во время трансляции комментатор клубного канала «Динамо» перепутал формы команд и обрадовался голу «Шахтёра». Позже комментатор понял свою ошибку и извинился. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу молодёжной команды «Шахтёра».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:34
Пустяк. Меня тоже больше смущает форма. Зачем?
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 13:45
И такое бывает...:)))
старина
старина
вчера в 13:40
Вот что горилка с людьми делает
Gahi
Gahi
вчера в 11:54
Как важно не терять бдительность комментатору и ответственно подходит к тому что происходит на поле. Это хороший урок для тех кто часто заговаривается во время прямого эфира и позволяет себе говорить много лишнего которое не относится тому что показывают в программе. Удачи
beefs
beefs
вчера в 11:45
ничего, бывает и хуже...
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:44
Это всё равно что наших с бразильцами спутать.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 11:43
Там уже давно все всё перепутали
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:39
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу...
LOpp
LOpp
вчера в 11:15
Бело-голубые и черно-оранжевые.
Как можно было перепутать эти цвета?
Похоже комментатор за горняков болеет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:15
Везде есть свои губерниевы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:07
Тормоз какой-то а не комментатор
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