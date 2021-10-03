Комментатор «Динамо» перепутал формы и порадовался голу «Шахтёра»

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вчера, 11:05

Курьёзный момент произошёл во время трансляции матча молодёжных команд «Динамо» и «Шахтёра», который состоялся вчера.

Во время трансляции комментатор клубного канала «Динамо» перепутал формы команд и обрадовался голу «Шахтёра». Позже комментатор понял свою ошибку и извинился. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу молодёжной команды «Шахтёра».