Фанат «Селтика» два часа сидел в уборной стадиона, чтобы пробраться на матч

Болельщик из Шотландии поведал в своём твиттере историю о том, как он попал на матч Лиги Европы между «Селтиком» и «Бетисом», не имея билет. Для этого футбольному болельщику пришлось пойти на хитрость. Он прятался на парковке до матча, затем поднялся на лифте и сидел в уборной около двух часов. Затем он пошёл и спокойно сел на трибуну.

What a day



Snuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadium



Cmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p