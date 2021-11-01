Жоржиньо заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Де Брюйне

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, за кого отдал бы свой голос в борьбе за «Золотой мяч».

Если я не буду голосовать за себя, кто будет голосовать за меня? Я хочу иметь хотя бы один голос [смеётся]! Я просто шучу.

Думаю, я бы проголосовал за Кевина Де Брюйна. Он демонстрировал прекрасный футбол в последние годы. Тем, кто любит футбол, приятно видеть, как он играет, потому что он понимает футбол, он игрок с высоким интеллектом.