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Жоржиньо заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Де Брюйне

вчера, 09:33

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, за кого отдал бы свой голос в борьбе за «Золотой мяч».

Если я не буду голосовать за себя, кто будет голосовать за меня? Я хочу иметь хотя бы один голос [смеётся]! Я просто шучу.

Думаю, я бы проголосовал за Кевина Де Брюйна. Он демонстрировал прекрасный футбол в последние годы. Тем, кто любит футбол, приятно видеть, как он играет, потому что он понимает футбол, он игрок с высоким интеллектом.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 22:24
Такой же проутоварищечкмй как и КА стал, только из четверки команд игравших в ЛН любая разнесёт в Тухленьком проводимом почти каждый год К:А разнесет любую команду из четвёрки КА
протон
протон
вчера в 21:16
Де Брюйне о «Золотом мяче»: «Я бы выбирал за 2 года и отдал бы приз Левандовскому»
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:13
От души сказано
4RT
4RT
вчера в 17:23
А он у тебя есть?😁
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:38
И кстати я и Рона могу привести в пример. Он забил больше алжирца, так что и он более достоин ЗМ.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:19
О да, полутоварищеский турнир ЛН стал весомым фактором получения ЗМ. И да, у нас же ЗМ получает лучший игрок Реала, именно из них выбирают. И по ..., что клуб с ним ничего не выигрывает и этот игрок не становится лучшим бомбардиром сезона.
амурец
амурец ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 14:25, ред.
Ну да, как дк ты и без Месси, а Бензнма и заметную роль играет и в Реале и в сборной и в победе в ЛН со сборной сыграл важную роль
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:09
В смысле нет. Если есть игроки которые статистический его превосходят. Что он такого сделал, что выиграл? Ничего. Он не лучший бомбардир, он не привёл Францию к победе на ЕВРО, не выиграл с Реалом ни одного трофея. За какие заслуги? Если он нападающий то должен забивать больше конкурентов. В итоге поляк там вообще вне досягаемости, а Месси и Рон также забили больше. Да и Де Брюйне сыграл весомую роль в победе МС в АПЛ и выходе Сити в финал ЛЧ. Хорошая статистика по системе гол+пас.
Так какой может быть Бензема, который нигде не является лучше других и при этом без трофеев.
амурец
амурец ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 14:02
ну кроме него и поляка кандидатов сейчас нет, а если выбирать между ними двоими, то Левандовски выглядит предпочтительнее, я об этом и говорил изначально
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 13:49
Бензема вчистую уступает поляку по всем показателям. А в той же Примере без шансов проиграл гному бомбардирскую гонку. Роналду кстати тоже забил больше в Серии А. Так с какого ... алжирец должен ЗМ получить?
амурец
амурец ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 13:00
А кто должен быть? Месси конечно
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 12:44
Чем Бензема то заслужил? Он даже лучшим нигде никогда не был по системе гол+пас, плюс отсутствие значимых трофеев.
Если поляк да, то француз даже близко нет. Даже в тройке не должно быть, а скорее и в пятёрке.
амурец
амурец
вчера в 11:47
Де Брёйне? Да хоооший игрок, но Бензема, а особенно Левандовски по моему будут получше, эти двое пока единственные кандидаты на ЗМ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:11
Кевин действительно хорош но приз заслужил Бензема или Левандовски.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:42
Де Брюйне был хорош но есть более достойные кандидаты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:38
У каждого свой выбор...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:35, ред.
Ну пусть и отдаст не только голос, но и Золотой мяч, если получит)
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