Литвинов — лучший игрок матча «Спартак» — «Ростов»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
Литвинов провёл на поле все 90 минут и стал автором забитого гола.
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
Литвинов провёл на поле все 90 минут и стал автором забитого гола.
Скажу страшное предложение, нам нужно в фнл, может тогда Федун отпустит СПАРТАК.
Скажу страшное предложение, нам нужно в фнл, может тогда Федун отпустит СПАРТАК.
В остальном сыграл слабо, как и Зобнин. Центра поля у Спартака сегодня не было.
В остальном сыграл слабо, как и Зобнин. Центра поля у Спартака сегодня не было.
Молодец, Руслан! Успехов в дальнейшем.
Молодец, Руслан! Успехов в дальнейшем.