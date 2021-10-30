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Литвинов — лучший игрок матча «Спартак» — «Ростов»

вчера, 18:35
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Литвинов провёл на поле все 90 минут и стал автором забитого гола.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:23, ред.
У нас, как эксперты определяют лучшего? Забил гол или выбил мяч из пустых ворот значит лучший. А то, что опорная зона самое слабое место в команде, это эксперты не видят.
Аксинья
Аксинья ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:51
Так ведь выбирали лучшего из худших))
протон
протон
вчера в 20:31
Весьма средняя команда с руководством самодурами, очень понимаю решение Ларсона и не понимаю почему он в составе, а не Игнатов, видимо так хочет жена.
Скажу страшное предложение, нам нужно в фнл, может тогда Федун отпустит СПАРТАК.
112910415
112910415
вчера в 19:19
старался хотя бы
ntbfdnbtzvu9
ntbfdnbtzvu9
вчера в 19:17
За какие заслуги? Один раз по мячу попал
u3phw335hug3
u3phw335hug3 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:15
Черчесова пусть ставят. Какая разница кому ошибаться?)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Ну вот, хоть один защитник у Спартака есть.
ABir
ABir
вчера в 18:55
Литвинов действительно старался и заслужил приз, чего не скажешь про вратаря и защитника
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:43
Продолжай в том же духе....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:39
Опять ошибка вратаря, думаю в следующем туре увидим реброва на воротах.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:38
Ах, его забили в программу ещё до конца матча, а потом бац и ничейка)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:38
В этом матче спартач не может быть лучшим.
makkie
makkie
вчера в 18:38
Только если авансом, с учётом забитого гола.
В остальном сыграл слабо, как и Зобнин. Центра поля у Спартака сегодня не было.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:37
Как же так? А makkie будет против.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:37
Лучший игрок матча Данил Глебов
протон
протон
вчера в 18:36
Светлое пятно в этой команде
Молодец, Руслан! Успехов в дальнейшем.
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