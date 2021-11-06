ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Хави хочет видеть Пино в «Барселоне»

вчера, 20:16

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави обозначил некоторые трансферные цели каталонцев на ближайшее время. Одним из желанных игроков испанского тренера стал полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино.

Переход молодого игрока в «Барселону» может состояться будущим летом. «Сине-гранатовым» придётся выиграть борьбу за футболиста у «Реала» и «Атлетико».

Все новости
«Ньюкасл» готов предложить за Азара 35 млн евро
Сегодня, 15:26 Комментарии5
Слухи«Атлетико» предложит за Адейеми 50 млн евро
Сегодня, 11:16 Комментарии7
Слухи«Ювентус» не хочет выкупать Морату у «Атлетико»
Сегодня, 11:01 Комментарии10
Гендиректор «Будё-Глимта»: «У нас нет предложений по трансферу Хайкина»
Сегодня, 10:51 Комментарии5
Слухи«Арсенал» интересуется Плеа
Сегодня, 10:35 Комментарии2
Слухи«Эвертон» связался с «Барселоной» по поводу трансфера Ленгле
Сегодня, 09:22 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:03
Хави знает, чего хочет, и кого хочет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:14
А из своего чемпионского Аль-чего-то там он никого не хочет в Барсу перетянуть?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:02
Барселоне нужен жесткий тренер.
Хави не сможет быть таким, он тряпка.
В свое время он лег под Месси.
Фактически он сделал гному карьеру.
протон
протон
вчера в 20:51
Удивляют дифирамбы Хави. С ним носятся как будто это мессия. Придет и всех спасет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:28
Он долго не пробудет.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 20:26
а денег где взять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:22
Начались хотелки...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100