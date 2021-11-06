Хави хочет видеть Пино в «Барселоне»

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вчера, 20:16

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави обозначил некоторые трансферные цели каталонцев на ближайшее время. Одним из желанных игроков испанского тренера стал полузащитник «Вильярреала» .

Переход молодого игрока в «Барселону» может состояться будущим летом. «Сине-гранатовым» придётся выиграть борьбу за футболиста у «Реала» и «Атлетико».