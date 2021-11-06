Хави хочет видеть Пино в «Барселоне»

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави обозначил некоторые трансферные цели каталонцев на ближайшее время. Одним из желанных игроков испанского тренера стал полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино.
Переход молодого игрока в «Барселону» может состояться будущим летом. «Сине-гранатовым» придётся выиграть борьбу за футболиста у «Реала» и «Атлетико».
Хави не сможет быть таким, он тряпка.
В свое время он лег под Месси.
Фактически он сделал гному карьеру.
Хави не сможет быть таким, он тряпка.
В свое время он лег под Месси.
Фактически он сделал гному карьеру.