«Зениту» по-прежнему интересен полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук.
Источник сообщает, что один из руководителей петербургского клуба встречался с представителями «Аталанты» во время поездки в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Стороны обсуждали ситуацию Миранчука в «Аталанте», а также возможный переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в итальянский клуб. Скауты «Аталанты» просматривали его во время двух матчей с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. В Россию летал спортивный директор клуба Габриэле Дзампанья.
Отмечается, что «Аталанта» может продать Дувана Сапату или Луиса Муриэля, а Азмуна, которым также интересуются во Франции, рассматривают в качестве замены одному из них.
Миранчук спорный актив, но традиционное желание загребать всё что может достаться кому-то, толкает Зенит в омут непредсказуемости. Так что, низкопоклонные движения в переговорах с Аталантой, вряд ли станут апогеем трансферной деятельности клуба...
Миранчук спорный актив, но традиционное желание загребать всё что может достаться кому-то, толкает Зенит в омут непредсказуемости. Так что, низкопоклонные движения в переговорах с Аталантой, вряд ли станут апогеем трансферной деятельности клуба...
Жуниньо высказал свою правду. Хотя он указал, что думает о том, чтобы оставить свою должность спортивного директора в конце сезона, бразилец по-прежнему сосредоточен на настоящем моменте и своей рекрутинговой работе в клубе «Лион». Отвечая на вопрос о зимнем трансферном окне клуба, Жуниньо указал на необходимость набрать в атакующем секторе «нападающего коридора для нанесения удара». Помимо недостатков Лиона на этом посту, Кубок африканских наций, который состоится в январе следующего года, дорого обходится «Лиону». Карл Токо Экамби с Камеруном, Ислам Слимани с Алжиром и Тино Кадевере с Зимбабве пропустят несколько игр в течение нескольких недель.
Одним из игроков, который больше всего соответствует профилю, к которому стремится спортивный директор Лиона, остается Сердар Азмун. Иранский игрок «Зенита» в этом сезоне забил девять голов в 17 матчах.
Жуниньо: «Азмун - игрок, который нам очень нравится - мне, Питеру [Бошу]. Он больше похож на центрального нападающего, но мы видели, что он также играет слева, за нападающим. Мы не знаем, сможем ли мы это сделать. Но, конечно, мы постараемся что-нибудь сделать, - пояснил он.
«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну, но это более вероятно.
Жуниньо высказал свою правду. Хотя он указал, что думает о том, чтобы оставить свою должность спортивного директора в конце сезона, бразилец по-прежнему сосредоточен на настоящем моменте и своей рекрутинговой работе в клубе «Лион». Отвечая на вопрос о зимнем трансферном окне клуба, Жуниньо указал на необходимость набрать в атакующем секторе «нападающего коридора для нанесения удара». Помимо недостатков Лиона на этом посту, Кубок африканских наций, который состоится в январе следующего года, дорого обходится «Лиону». Карл Токо Экамби с Камеруном, Ислам Слимани с Алжиром и Тино Кадевере с Зимбабве пропустят несколько игр в течение нескольких недель.
Одним из игроков, который больше всего соответствует профилю, к которому стремится спортивный директор Лиона, остается Сердар Азмун. Иранский игрок «Зенита» в этом сезоне забил девять голов в 17 матчах.
Жуниньо: «Азмун - игрок, который нам очень нравится - мне, Питеру [Бошу]. Он больше похож на центрального нападающего, но мы видели, что он также играет слева, за нападающим. Мы не знаем, сможем ли мы это сделать. Но, конечно, мы постараемся что-нибудь сделать, - пояснил он.
«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну, но это более вероятно.