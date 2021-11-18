ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну

вчера, 18:52

«Зениту» по-прежнему интересен полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук.

Источник сообщает, что один из руководителей петербургского клуба встречался с представителями «Аталанты» во время поездки в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Стороны обсуждали ситуацию Миранчука в «Аталанте», а также возможный переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в итальянский клуб. Скауты «Аталанты» просматривали его во время двух матчей с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. В Россию летал спортивный директор клуба Габриэле Дзампанья.

Отмечается, что «Аталанта» может продать Дувана Сапату или Луиса Муриэля, а Азмуна, которым также интересуются во Франции, рассматривают в качестве замены одному из них.

Все новости
«Окончательный ответ будет за клубом». Глебов — об интересе «Спартака»
Сегодня, 15:47 Комментарии7
Селюк рассказал, где Гогуа может продолжить карьеру
Сегодня, 15:13 Комментарии11
Президент «Урала»: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой»
Сегодня, 14:10 Комментарии39
СлухиАзмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»
Сегодня, 13:39 Комментарии49
СлухиУ «Зенита» не было переговоров с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну
Сегодня, 00:09 Комментарии17
Спортдир «Лиона»: «Постараемся сделать всё, чтобы подписать Азмуна»
17 ноября Комментарии27
Сортировать
Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:39
Типа, чейндж игроками?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ particular (раскрыть)
сегодня в 10:27
Интересная точка зрения, и интересно написано. Дважды перечитал, аргументов против не нашёл. Лишь в оправдание Зенита могу сказать: Чемпионства штампуют, Лигу чемпионов штурмуют. А значит цель в какой то мере оправдывает средства. Реанимировать Миранчука как игрока, цель конечно благородная. Но риск что уже не заиграет, тоже есть. Так что осудить Зенит не могу, оправдать только.
Хотя мои оправдания никому и не нужны.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:52
"Евросказка" Миранчука подходит к своему логическому завершению.
протон
протон
сегодня в 04:38
Ну как я и писал - в том году тоже в ноябре появились слухи про Зенит и Миранчука, но все быстро опровергли
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 00:02
Интересный ход.
berda2003
berda2003
вчера в 23:21
как-то миранчука вязать к азмуну - не вяжется...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:35
Для зенита Миранчук может и сойдёт, да и Аталанта приобретёт больше чем потеряет поменяв его на Азмуна.
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 22:16
Газпром поиздержался, и на сп_2 не надеется уже
YVG
YVG
вчера в 22:12, ред.
Трудно поверить в этот бред, если бы Миранчука брал спартак, еще можно было поверить, брали же Шуррле и Кокорина.
youtomee
youtomee ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:00
пока только в Аталанте, в Италии много других команд
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:58
Азмун в Аталанту, а Лёша-призрак в „Бомжино” !
Обойдётся это госбюджету в 20 млн. евро.
Zak11
Zak11
вчера в 20:53
У Миранчука не хватило характера. Периодами смотрелся нормально, но так и не смог завоевать место в составе. Но я думаю не стоит возвращаться в РПЛ. Есть много других клубов, можно попробовать себя в другом чемпионате. Как же лимит погубил весь наш футбол...
ABir
ABir
вчера в 20:25
Не прижился Миранчук в Италии
STVA 1
STVA 1 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:23
не думаю что так получится! У Аталанты перед глазами пример фиалок! Леху они за даром не отдадут
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:22
бесславный конец европейской карьеры железнодорожника, только на берегах невы и пригодился, больше никому не нужен...
ДСА
ДСА
вчера в 20:15
Тут Зенит может сорвать джек-пот: купить дёшево, продать дорого.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:12
А чё сразу Мираанчука не взяли!?
112910415
112910415
вчера в 20:03
будем наблюдать )
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:02
Приветствую! Ошибка менеджмента колоссальная!
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:01
Не думаю что Лёха соскучился по РПЛ!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01, ред.
Источник, - "Древние деревенские инсайды" !
«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну .
steel900
steel900
вчера в 19:50
Хотелось бы все таки увидеть на что способен Миранчук в основе какого-нибудь другого клуба Серии А
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:50, ред.
Жуниньо упомянул трансферное окно Лиона и особенно вопросы в атакующем секторе. Спортивный директор планирует нанять в этом секторе иранца Сердара Азмуна, на которого уже были нацелены летом, и этой зимой снова будут в поле зрения.

Жуниньо высказал свою правду. Хотя он указал, что думает о том, чтобы оставить свою должность спортивного директора в конце сезона, бразилец по-прежнему сосредоточен на настоящем моменте и своей рекрутинговой работе в клубе «Лион». Отвечая на вопрос о зимнем трансферном окне клуба, Жуниньо указал на необходимость набрать в атакующем секторе «нападающего коридора для нанесения удара». Помимо недостатков Лиона на этом посту, Кубок африканских наций, который состоится в январе следующего года, дорого обходится «Лиону». Карл Токо Экамби с Камеруном, Ислам Слимани с Алжиром и Тино Кадевере с Зимбабве пропустят несколько игр в течение нескольких недель.

Одним из игроков, который больше всего соответствует профилю, к которому стремится спортивный директор Лиона, остается Сердар Азмун. Иранский игрок «Зенита» в этом сезоне забил девять голов в 17 матчах.

Жуниньо: «Азмун - игрок, который нам очень нравится - мне, Питеру [Бошу]. Он больше похож на центрального нападающего, но мы видели, что он также играет слева, за нападающим. Мы не знаем, сможем ли мы это сделать. Но, конечно, мы постараемся что-нибудь сделать, - пояснил он.

«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну, но это более вероятно.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:49
Азмун в Аталанту , Миранчука в Пердив , на большее он не тянет...
Уж насмотрелись в играх за сборную - нулевой , как его в Аталанте взяли ?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:46
Высокопоставленная болтовня далёкая от конкретики
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:46
Самое удивительное, что все эти рассуждения без учета мнения Миранчука, который официально заявил, что ни в какой клуб РПЛ, в том числе Зенит не пойдет. Продадут против воли игрока.? Так не бывает.
Q-J-G
Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
Из ЛОКО в "Зенит"-скукотища...
В "Зенит" через скамейку запасных "Аталанты", романтика...
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 19:36
В Италии надо оставаться. Не для того переходил в Европу, чтобы в зенит попасть потом.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:35
Не стоит Азмуну идти в Аталанту. Гасперини замаринует его на лавке как Миранчука. Лион лучше для него вариант. Там он будет играть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35
Не понимаю я этих выкрутасов....
Зачем Зе Луишу и Миранчуку чтоб перейти напрямую в Локо или Зенит нужны посредники в виде Порту и Аталанты ?????
Кто придумывает сии схемы ??
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100