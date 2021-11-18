«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну .

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вчера, 18:52

«Зениту» по-прежнему интересен полузащитник «Аталанты» и сборной России .

Источник сообщает, что один из руководителей петербургского клуба встречался с представителями «Аталанты» во время поездки в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Стороны обсуждали ситуацию Миранчука в «Аталанте», а также возможный переход нападающего «Зенита» в итальянский клуб. Скауты «Аталанты» просматривали его во время двух матчей с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. В Россию летал спортивный директор клуба Габриэле Дзампанья.

Отмечается, что «Аталанта» может продать Дувана Сапату или Луиса Муриэля, а Азмуна, которым также интересуются во Франции, рассматривают в качестве замены одному из них.