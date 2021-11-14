Селюк: «Я не дурак, чтобы говорить, куда перейдёт Гогуа» !

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал о поисках нового клуба для своего клиента.
Понимаете, я ведь не дурак, чтобы говорить, с кем ведутся переговоры и куда точно перейдет Гогуа. Какой агент вообще будет говорить вещи о переговорах?
Вот, Ткаченко говорит, что Федун — лучший президент клуба в России. Зачем-то про Захаряна говорит, хотя к нему отношения не имеет. Почему он так делает? Да, потому что ему нужно Бакаева продлить. Бакаева да Литвинова.
ЦСКА объявил об уходе Гогуа 8 ноября. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
А время, потраченное на трудоустройство Гогуа, будет показателем агентских способностей Димона и истинной ценности Седрика...
А время, потраченное на трудоустройство Гогуа, будет показателем агентских способностей Димона и истинной ценности Седрика...