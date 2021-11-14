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Селюк: «Я не дурак, чтобы говорить, куда перейдёт Гогуа»

вчера, 13:55

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал о поисках нового клуба для своего клиента.

Понимаете, я ведь не дурак, чтобы говорить, с кем ведутся переговоры и куда точно перейдет Гогуа. Какой агент вообще будет говорить вещи о переговорах?

Вот, Ткаченко говорит, что Федун — лучший президент клуба в России. Зачем-то про Захаряна говорит, хотя к нему отношения не имеет. Почему он так делает? Да, потому что ему нужно Бакаева продлить. Бакаева да Литвинова.

ЦСКА объявил об уходе Гогуа 8 ноября. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:59
и как нам теперь жить ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:09
Братцы!! Здеся больше " пахнет " женским базаром с Одесского Привоза...
4RT
4RT
вчера в 16:14
Не иначе в ПСЖ вместо Рамоса 😁
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:58
Тем более и сам не в курсе...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:37
Там просто список из топ-5, что страшно озвучивать. Омония, Кипр, ПентХауз, 5-я лига Англии, Куусюси, Финляндия и МамбаЮмба, Кот, Дивуар. Я специально выписал, чтобы проследить, чем схватка завершится
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:09
Да наверное любой будет говорить, чтобы поднять цену на своего клиента. Интересен многим, значит игрок хороший. А если и сказать не о чем, то интереса никакого нет, либо интересующиеся вообще не впечатляют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:06
Зря мы его отпустили!
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:44
"Я не дурак..."
particular
particular
вчера в 14:27
Скрытность Селюка пропорциональна его болтливости...
А время, потраченное на трудоустройство Гогуа, будет показателем агентских способностей Димона и истинной ценности Седрика...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:12
Селюк: «Я не дурак, чтобы говорить, куда перейдёт Гогуа» !
drug01
drug01
вчера в 14:03
Скоро узнаем сами
Cat01
Cat01
вчера в 14:03
Грамотно сказал
ОПС
ОПС
вчера в 13:59
Значит что то будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:56
Неужели это кому-то интересно
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