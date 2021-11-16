Агент Бийола: «Яка не заинтересован в переходе в „Галатасарай“»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Галатасарая».

Я бы не сказал, что Яка заинтересован в переходе в «Галатасарай». Для него намного важнее продолжать карьеру в ЦСКА и идти вперед вместе с клубом. Остальное сейчас неважно для него.

Как обстоит ситуация с продлением контракта? Всё в режиме ожидания. Мы разговариваем об этом, но сейчас нет из-за паузы на матчи сборных. В любом случае это не настолько срочный вопрос, чтобы это делать немедленно. Есть еще год, чтобы подготовить правильный контракт.