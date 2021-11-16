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Агент Бийола: «Яка не заинтересован в переходе в „Галатасарай“»

вчера, 20:29

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Галатасарая».

Я бы не сказал, что Яка заинтересован в переходе в «Галатасарай». Для него намного важнее продолжать карьеру в ЦСКА и идти вперед вместе с клубом. Остальное сейчас неважно для него.

Как обстоит ситуация с продлением контракта? Всё в режиме ожидания. Мы разговариваем об этом, но сейчас нет из-за паузы на матчи сборных. В любом случае это не настолько срочный вопрос, чтобы это делать немедленно. Есть еще год, чтобы подготовить правильный контракт.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
Яка явно прибавил последнее время, есть ощущение , что избавился от лишних килограмм. Останется или нет - это выяснится позже , а пока удачи ему и без травм.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:27
Говорил же, что это утятина, когда первый раз об этом писали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:47
Бийолу и у нас неплохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:30
Там хорошо тепло...
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