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«Брентфорд» объявил о трансфере Кристиана Эриксена

сегодня, 11:13

Пресс-служба «Брентфорда» объявила о переходе бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиана Эриксена.

Контракт датчанина рассчитан до конца нынешнего сезона (с возможностью продления на ещё один год).

«Брентфорд» объявил о трансфере Кристиана Эриксена

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 12:41
Футболист шикарный,удачи и здоровья!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:39
Будут теперь с ним нянчиться.
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 12:03
А что, он уже готов играть, или это благотворительность? При всём уважении...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:02
Отличное усиление !
Elliada
Elliada
сегодня в 12:01
Ну всё, теперь Эриксен будет пачками голы забивать. Примет мяч и до ворот спокойно добежит, никто к нему не приблизится, чтобы случайно не убить.
55hej6ecxkn4
55hej6ecxkn4
сегодня в 11:44
Сильно рискует Брентфорд
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 11:39
В некоторых чемпах вроде как действует запрет на игру с кардиостимуляторами
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:35
Не опасно ли в АПЛ где физически много работы. Может послабее чемпионат)
u32hd23fdhta
u32hd23fdhta
сегодня в 11:34
Навеяло линией (хотя, пожалуй, это слишком громкое название для такого огрызка) и её обсуждением:

Что такое эта Лача
Разузнал я у бича
Я на Лачу ставлю плача
Над собою хохоча
Nazi
Nazi
сегодня в 11:18
Молодцы Брентфорд! Не испугались, рискнули и дали шанс шикарному футболисту.

Вот только непонятно зачем все это самому Эриксену? Денег вроде у него должно быть достаточно, что бы прожить норм жизнь, а так может отдать концы на поле... Странно.
hаrut
hаrut
сегодня в 11:16
Здоровья и не напрягайся...
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:15
Здравствуйте. Раздел основные правила - https://www.soccer.ru/game
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 11:14
Только успехов! Главное, береги здоровье!
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