«Брентфорд» объявил о трансфере Кристиана Эриксена

Пресс-служба «Брентфорда» объявила о переходе бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиана Эриксена.
Контракт датчанина рассчитан до конца нынешнего сезона (с возможностью продления на ещё один год).
Пресс-служба «Брентфорда» объявила о переходе бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиана Эриксена.
Контракт датчанина рассчитан до конца нынешнего сезона (с возможностью продления на ещё один год).
Что такое эта Лача
Разузнал я у бича
Я на Лачу ставлю плача
Над собою хохоча
Что такое эта Лача
Разузнал я у бича
Я на Лачу ставлю плача
Над собою хохоча
Вот только непонятно зачем все это самому Эриксену? Денег вроде у него должно быть достаточно, что бы прожить норм жизнь, а так может отдать концы на поле... Странно.
Вот только непонятно зачем все это самому Эриксену? Денег вроде у него должно быть достаточно, что бы прожить норм жизнь, а так может отдать концы на поле... Странно.