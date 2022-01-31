«Брентфорд» объявил о трансфере Кристиана Эриксена

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сегодня, 11:13

Пресс-служба «Брентфорда» объявила о переходе бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» .

Контракт датчанина рассчитан до конца нынешнего сезона (с возможностью продления на ещё один год).