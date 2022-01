Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о трансфере полузащитника «Порту» .

Футболист подписал контракт до 2027 года. По данным СМИ , сумма перехода составила 40 млн евро (плюс 20 млн евро дополнительно).

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis

