Игрок «Фрайбурга» летом перейдёт в «Боруссию» Дортмунд

Защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро, а годовая зарплата в 6. Игроком ранее интересовалась «Бавария», предлагая более выгодные финансовые условия. Однако футболист отказал клубу.
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Я же написал, что не потянет сейчас, то есть сразу стать основным. А если сидеть в запасе и получать мало времени, так можно и деградировать, уж лучше постараться в Дортмунде, где он посчитал будет легче пробиться в основу, а уж потом видно будет.
Я же написал, что не потянет сейчас, то есть сразу стать основным. А если сидеть в запасе и получать мало времени, так можно и деградировать, уж лучше постараться в Дортмунде, где он посчитал будет легче пробиться в основу, а уж потом видно будет.
Скорее всего парень трезво оценил ситуацию, что просто не потянет сейчас и решил идти к цели постепенно. Если получится в Дортмунде, то потом возможен переход в Баварию, но уже окрепшим футболистом.
Вообще любой игрок в Германии мечтает выступать в Баварии, так как это прежде всего бренд, гордость для всех немцев.
Скорее всего парень трезво оценил ситуацию, что просто не потянет сейчас и решил идти к цели постепенно. Если получится в Дортмунде, то потом возможен переход в Баварию, но уже окрепшим футболистом.
Вообще любой игрок в Германии мечтает выступать в Баварии, так как это прежде всего бренд, гордость для всех немцев.