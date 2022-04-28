Игрок «Фрайбурга» летом перейдёт в «Боруссию» Дортмунд

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сегодня, 09:47

Защитник «Фрайбурга» летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро, а годовая зарплата в 6. Игроком ранее интересовалась «Бавария», предлагая более выгодные финансовые условия. Однако футболист отказал клубу.