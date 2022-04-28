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Игрок «Фрайбурга» летом перейдёт в «Боруссию» Дортмунд

сегодня, 09:47

Защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро, а годовая зарплата в 6. Игроком ранее интересовалась «Бавария», предлагая более выгодные финансовые условия. Однако футболист отказал клубу.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:17
Аааа... Звиняй))) я то понял что он просто не потянет. Я думаю что в мастерстве он не сильно уступает но здраво оцневает ситуацию
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Ну так это по сути одно и тоже.
Я же написал, что не потянет сейчас, то есть сразу стать основным. А если сидеть в запасе и получать мало времени, так можно и деградировать, уж лучше постараться в Дортмунде, где он посчитал будет легче пробиться в основу, а уж потом видно будет.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:08
Думаю он прежде понял не то что не потянет, а будет получать мало игрового времени.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:01
Если отказал Баварии, то должны быть веские причины, тем более если баварцы предлагали более выгодный контракт.
Скорее всего парень трезво оценил ситуацию, что просто не потянет сейчас и решил идти к цели постепенно. Если получится в Дортмунде, то потом возможен переход в Баварию, но уже окрепшим футболистом.
Вообще любой игрок в Германии мечтает выступать в Баварии, так как это прежде всего бренд, гордость для всех немцев.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:55
Пошел игрок на повышение.
beefs
beefs
сегодня в 09:54
молодец, Баварии отказать трудно...
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