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«Милан» заинтересован в подписании Мареза

вчера, 13:42

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может перебраться в чемпионат Италии.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что алжирским игроком интересуется «Милан».

Отмечается, что «россонери» намерены усилить позицию правого полузащитника и уже рассматривали кандидатуру Доменико Берарди. Однако в клубе посчитали, что запрашиваемые «Сассуоло» 30 млн евро – слишком большая сумма.

Трансфер Мареза может обойтись «Милану» в 40 млн евро. Единственное, что смущает клуб, это зарплата игрока – 6 млн евро в год.

Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Эрлинга Холанда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:23
Ну, честно говоря, сравнивать Мареза с Берарди, даже с учётом разницы в возрасте, как-то не очень хорошо. Все таки алжирец на порядок сильнее будет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:01
Надо договариваться.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:04
Пару лет в Милане поиграет, а потом по возрасту в Юве перейдёт.
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:02
После вчерашнего матча ему только в Рубин ехать
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:28
Это понятно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:15
Марез будет востребован. Хорош.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:44
Опять эти слухи.
drug01
drug01
вчера в 14:38
Желаем удачи!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:27
пусть думают
ДСА
ДСА
вчера в 14:02
Сассуоло просит реальные деньги.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:45
Что смущающего в 6млн в год для Мареза?
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