«Милан» заинтересован в подписании Мареза

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может перебраться в чемпионат Италии.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что алжирским игроком интересуется «Милан».
Отмечается, что «россонери» намерены усилить позицию правого полузащитника и уже рассматривали кандидатуру Доменико Берарди. Однако в клубе посчитали, что запрашиваемые «Сассуоло» 30 млн евро – слишком большая сумма.
Трансфер Мареза может обойтись «Милану» в 40 млн евро. Единственное, что смущает клуб, это зарплата игрока – 6 млн евро в год.
Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Эрлинга Холанда.