«Милан» заинтересован в подписании Мареза

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вчера, 13:42

Вингер «Манчестер Сити» может перебраться в чемпионат Италии.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что алжирским игроком интересуется «Милан».

Отмечается, что «россонери» намерены усилить позицию правого полузащитника и уже рассматривали кандидатуру Доменико Берарди. Однако в клубе посчитали, что запрашиваемые «Сассуоло» 30 млн евро – слишком большая сумма.

Трансфер Мареза может обойтись «Милану» в 40 млн евро. Единственное, что смущает клуб, это зарплата игрока – 6 млн евро в год.

Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Эрлинга Холанда.