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Голлини перейдёт в «Фиорентину»

03 июля 2022, 09:59

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини присоединится к «Фиорентине» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро.

О сделке будет объявлено в ближайшее время. Минувший сезон аргентинец провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.

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Все комментарии
truffagldino
truffagldino
04 июля в 17:32
Голлини раньше играл в Фиорентине в молодёжке.
Mangur
Mangur
03 июля в 10:05
Кокорин наложил положительную резолюцию на переход Голлини?
Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 10:02, ред.
Доброго дня!

Какое то торможение в выполнении правила "Содержательный комментарий 50".
(Три комментария написал (не утверждаю что "содержательные"), полтинника так и нет...

Спасибо, работает.
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