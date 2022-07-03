Голлини перейдёт в «Фиорентину»

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03 июля 2022, 09:59

Голкипер «Аталанты» присоединится к «Фиорентине» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро.

О сделке будет объявлено в ближайшее время. Минувший сезон аргентинец провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.