Голлини перейдёт в «Фиорентину»

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини присоединится к «Фиорентине» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро.
О сделке будет объявлено в ближайшее время. Минувший сезон аргентинец провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.
Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини присоединится к «Фиорентине» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро.
О сделке будет объявлено в ближайшее время. Минувший сезон аргентинец провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.
Какое то торможение в выполнении правила "Содержательный комментарий 50".
(Три комментария написал (не утверждаю что "содержательные"), полтинника так и нет...
Спасибо, работает.
Какое то торможение в выполнении правила "Содержательный комментарий 50".
(Три комментария написал (не утверждаю что "содержательные"), полтинника так и нет...
Спасибо, работает.