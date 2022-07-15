Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Баженов: «Большое несчастье для нас, для футболистов, для болельщиков»

15 июля 2022, 14:15

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста «красно-белых» Александра Козлова.

Последний раз мы с Александром виделись на сборах, когда он играл за какую-то армянскую команду, а я за «Долгопрудный». Пересеклись в Сочи. Поприветствовали друг друга. А так, к сожалению, мы не общались.

На всех молодых игроков в «Спартаке» возлагали большие надежды. Сашка тоже отличался скоростью, хорошо владел мячом, мог обыграть один в один. Очень быстрый был. Таким запомнился. Хороший парень был. Пару раз подвозил его, по дороге было. Скромный достаточно. Большое несчастье для нас, для футболистов, для болельщиков.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:18
Никита, он играл не за какую-то армянскую команду, а за "Арарат", который в советское время был лучшим армянским клубом СССР
w3fgu4v427q6
w3fgu4v427q6
15 июля в 14:17
Мои соболезнования!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 