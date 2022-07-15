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Созин: «Что сделал Эджуке для ЦСКА? Пусть уходит и не возвращается»

15 июля 2022, 12:32

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу перехода экс-игрока ЦСКА Чидеры Эджуке в «Герту».

Я не ждал, что нынешнее поколение легионеров, в которое входит и Эджуке, поставит свои интересы и финансы ниже команды. Времена, когда Вагнер Лав уходил и возвращался по одной только просьбе Гинера, прошли. Нет у нас больше таких футболистов – и это очень многое говорит о плохой работе селекции. Гайич, который не умеет забивать, Фукс, который сыграл 3 матча за 2 года… Эджуке – получше, но что он сделал для ЦСКА? Забил 10 голов? Пусть уходит и не возвращается.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:27
Я с этих высказываний- пусть убираются, никому не нужен, на коленях приползут, жалеть будут...чего жалеть, зачем приползут (((... блин, что с людьми творится((
Cara Delevingne
Cara Delevingne
15 июля в 13:21
Созин, очередной выкормыш у кормушки. Несет откровенный бред, который так нравится Питерскому руководству РФС и РПЛ. Перечисляет заслуги тех кто остался(по его мнению они ни о чем), и тут же говорит что Чидера с его десятью голами за сезон - ничто и никто... Логика покинула чат. Т.е. забивай ты по 10 голов за сезон или полируй лавку 2 года, получая лавандос и не кислый к тому же, все одно будешь на одном уровне с лавочниками... Он бы хоть анализировал то, что хочет сказать, хотя бы иногда. Как правильно сказал Leha-ha50, занимался бы этикой. однако в свете того, что в скворечнике у Созина, лучше пусть вообще ничем не занимается
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 12:58
Созин тут каким боком??? Занимался бы этикой. А то на суперкубке такое позорище было , что уму непостяжимо. За это не мешало бы самого Созина куда нибудь отправить.
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 12:52
Эх,ещё бы и Созина с шенгеном и билетом в один конец куда-нибудь отправить,а то смотреть после Эджуке на него,Созина(как украшение РПЛ), тошно.И уже давно.
3hb9zpmu8ykx
3hb9zpmu8ykx
15 июля в 12:46
Пусть валит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 июля в 12:40
Не согласен с Созиным. Чидера научился многому в ЦСКА, если захочет вернуться, то надо брать.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 12:37
Пусть уходит!
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