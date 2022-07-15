Созин: «Что сделал Эджуке для ЦСКА? Пусть уходит и не возвращается»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу перехода экс-игрока ЦСКА в «Герту».

Я не ждал, что нынешнее поколение легионеров, в которое входит и Эджуке, поставит свои интересы и финансы ниже команды. Времена, когда Вагнер Лав уходил и возвращался по одной только просьбе Гинера, прошли. Нет у нас больше таких футболистов – и это очень многое говорит о плохой работе селекции. Гайич, который не умеет забивать, Фукс, который сыграл 3 матча за 2 года… Эджуке – получше, но что он сделал для ЦСКА ? Забил 10 голов? Пусть уходит и не возвращается.