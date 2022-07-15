«За свои слова нужно отвечать». Федотов — об уходе Эджуке

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об уходе игрока команды Чидеры Эджуке в «Герту».
Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные.
Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА. При этом есть пример Бийола: это образец порядочности и хороших отношений. В ЦСКА он возмужал, стал игроком, на что ответил взаимностью. И ему за это сполна вернётся с положительной стороны. В жизни это так работает.
С Эджуке мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?» А он мне: «Да, тяжёлые времена, тяжёлые времена, но у вас всё будет хорошо». Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всё было хорошо. До свидания».
Собственно, у него не пошло в России, хотя казалось, что игрок добавит красок нашему унылому чемпионату. Получилось через пень-колоду.
Собственно, у него не пошло в России, хотя казалось, что игрок добавит красок нашему унылому чемпионату. Получилось через пень-колоду.