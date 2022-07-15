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«За свои слова нужно отвечать». Федотов — об уходе Эджуке

15 июля 2022, 12:56

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об уходе игрока команды Чидеры Эджуке в «Герту».

Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные.

Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА. При этом есть пример Бийола: это образец порядочности и хороших отношений. В ЦСКА он возмужал, стал игроком, на что ответил взаимностью. И ему за это сполна вернётся с положительной стороны. В жизни это так работает.

С Эджуке мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?» А он мне: «Да, тяжёлые времена, тяжёлые времена, но у вас всё будет хорошо». Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всё было хорошо. До свидания».

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 21:50
У Эджуке не получится иметь бледный вид, даже если он ещё раза 3 ЦСКА обманет
sv_1969
sv_1969 ответ Pendushkin (раскрыть)
15 июля в 19:50
это вы о чем? я разве что-то про Федотова писал?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Pendushkin (раскрыть)
15 июля в 18:40
А полкоманды захватил, это кого? Назови хотя бы одного. А тренеры всегда переезжают вместе. Кстати, а Бородин остался.
Pendushkin
Pendushkin ответ sv_1969 (раскрыть)
15 июля в 16:13
Чья бы корова мычала! Сам не так же поступил с Сочи?
Pendushkin
Pendushkin
15 июля в 16:08
Вот чья бы корова мычала о порядочности! Сам разве не так поступил с Сочи? Мало того, что сбежал за длинными рублями сам, так ещё прихватил с собой полкоманды и тренерский штаб, наплевал на болельшиков. Правильно его отделал Вася Уткин. Погубит он и эту команду, и свою репутацию.
Ironigor
Ironigor
15 июля в 14:08
Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 14:05
Правильно сказал
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
15 июля в 14:04
Согласен! Но Всевышний не даёт всё сразу.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 14:02
Ему только мозгов побольше, но если бы они были то он тогда был бы на уровне Мане.
Alexnvr
Alexnvr ответ Naherger (раскрыть)
15 июля в 13:53
Про что и речь. Бегает как курица без головы. А Федотов мог бы из него сделать игрока.
Capral
Capral ответ Naherger (раскрыть)
15 июля в 13:52
Эджуке- это существенная потеря. В настоящее время, равноценной замены ему в атаке- не вижу....
Naherger
Naherger
15 июля в 13:50
По мне так он даже спас ЦСКА своим уходом. Абсолютно бестолковый футболист
112910415
112910415
15 июля в 13:41
забыть, не вспоминать
Capral
Capral
15 июля в 13:40
Ребята, смотрите глубже! К кому сбежал Эджуке?! Правильно, к шварцу. А кто такой шварц, сказать, или сами догадаетесь?! Вот вам и ответ. Не удивлюсь, если в ближайшее время, к нему же, сбегут и другие, в частности из Динамо....
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
15 июля в 13:39
Переживать по поводу слива форварда, забившего 10 голов за 61 игру... Ну хз...
zyegpfz79kfj
zyegpfz79kfj
15 июля в 13:33
стыд спрятался, корысть поперла наружу...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 июля в 13:30
Очевидно, что Чидера захотел поиграть в Европе, а тренера обижать отказом стало стыдно, вот он и прятал глаза. Совесть есть, значит человек не потерян. Не факт, что у него всё сложится хорошо в Герте. Посмотрим.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 июля в 13:29
Добра Вам!.... да уже почти прошла...:)))... НО никогда ему не прощу "побег" из Оренбурга в самый неподходящий момент...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
15 июля в 13:27
Чувствуется обида оренбургского гражданина.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июля в 13:26
Он крупный и известный экономист. Сам себя так позицтонироаал. А по. сути обычный генератор пустых слов. В русском языке есть соответствующее слово, но в бан не хочу. А вывод такой, мельчают КБ народ и сильно
Caniggia
Caniggia
15 июля в 13:26
Сбежал негритос да и чёрт с ним! Надо двигаться дальше.
AleS
AleS
15 июля в 13:23
Да он не нужен, бегунок глупенький без удара. Ушел и ушел.
shlomo
shlomo
15 июля в 13:21
Этот бледный негр, это нехороший человек...:))) И как Федотов определил бледный вид по лицу чернокожего? Раньше Федотов работал в тени и работал круто. Теперь давление, медийность, десятки новостей в день. Можно и поплыть. Федотов думал что пошёл на повышение, а в итоге у армейцев распродажа (вернее даже побег и гроков). Как-то по-человечески жалко даже ( у Сочи походу состав в этом году будет сильнее чем у ЦСКА...:)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 13:18, ред.
Специалист по кадрам спартака выносит вердикт поведения негра, здорово.
makkie
makkie
15 июля в 13:14
Эджуке тупо кинул цска.
Собственно, у него не пошло в России, хотя казалось, что игрок добавит красок нашему унылому чемпионату. Получилось через пень-колоду.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 13:06
В целом да - постулат.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 13:00
Это его право, тут ничего не поделаешь.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 12:59
Это право тренера.
7x5t42ggu3tk
7x5t42ggu3tk
15 июля в 12:59
Тут он прав
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