«За свои слова нужно отвечать». Федотов — об уходе Эджуке

Главный тренер ЦСКА поделился мнением об уходе игрока команды в «Герту».

Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные.

Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА . При этом есть пример Бийола: это образец порядочности и хороших отношений. В ЦСКА он возмужал, стал игроком, на что ответил взаимностью. И ему за это сполна вернётся с положительной стороны. В жизни это так работает.

С Эджуке мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?» А он мне: «Да, тяжёлые времена, тяжёлые времена, но у вас всё будет хорошо». Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всё было хорошо. До свидания».