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Федотов: «Двери для Фернандеса всегда открыты, Марио об этом знает»

15 июля 2022, 12:17

Наставник ЦСКА Владимир Федотов считает, что защитник Марио Фернандес может вернуться в клуб.

Фернандес ― это история ЦСКА. Молодой парень приехал сюда, провёл здесь всю сознательную жизнь, получил российский паспорт. Это преданный клубу игрок, двери для него всегда открыты, Марио об этом знает.

Был ли у меня с ним диалог? Секрет. Думаю, Марио давно хочет вернуться, но у него скоро родится ребёнок. Как только он родится ― ситуация должна поменяться. Верю, Фернандес ещё сыграет за ЦСКА.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:31
его отъезд максимально странный
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 13:03
Ждем возвращения Марио с нетерпением. Это уже свой до мозга костей игрок. Пусть все у него сложится хорошо, здоровья ему и семье. Пусть отдохнет , насладится семейным уютом и снова в бой.
Верю , что Марио вернется.
Alex12357
Alex12357
15 июля в 12:52
А это ему нужно?У него Родина Бразилия ,и он ею дорожит!
6z3suwuxnqkp
6z3suwuxnqkp
15 июля в 12:48
Он не вернётся
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 июля в 12:33
Супруга Марио настояла чтобы ребёнок родился в Бразилии ( российский паспорт он получит без проблем ). Пожелаю Марио сына и возвращения в Москву.
Carl Lewis
Carl Lewis
15 июля в 12:26
Он знает, да.
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