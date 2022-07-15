Федотов: «Двери для Фернандеса всегда открыты, Марио об этом знает»

Наставник ЦСКА считает, что защитник может вернуться в клуб.

Фернандес ― это история ЦСКА . Молодой парень приехал сюда, провёл здесь всю сознательную жизнь, получил российский паспорт. Это преданный клубу игрок, двери для него всегда открыты, Марио об этом знает.