Федотов: «Двери для Фернандеса всегда открыты, Марио об этом знает»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов считает, что защитник Марио Фернандес может вернуться в клуб.
Фернандес ― это история ЦСКА. Молодой парень приехал сюда, провёл здесь всю сознательную жизнь, получил российский паспорт. Это преданный клубу игрок, двери для него всегда открыты, Марио об этом знает.
Был ли у меня с ним диалог? Секрет. Думаю, Марио давно хочет вернуться, но у него скоро родится ребёнок. Как только он родится ― ситуация должна поменяться. Верю, Фернандес ещё сыграет за ЦСКА.
Верю , что Марио вернется.
Верю , что Марио вернется.