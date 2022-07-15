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Веденеев — о «Зените»: «Не будет настроя — и игра не пойдёт»

15 июля 2022, 12:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Химками».

По составу «Зенит», конечно, выглядит фаворитом всего чемпионата — он и был сыгран, а сейчас команда усилилась, пришли Касьерра и Родригао. Что касается «Химок», то у подобных команд в каждое межсезонье состав меняется, многие уходят, много арендованных, чьи-то фамилии вообще неизвестны широкой публике. Понятно, что в процессе подготовки они пытались как-то сыграться, наладить связи, но ясно, что за короткий срок сделать это невозможно. И для «Химок» матч с «Зенитом» — своеобразное продолжение сборов: налаживание игры, поиск оптимальных сочетаний и так далее. А для «Зенита» главное — не потерять настрой. Потому что все у команды хорошо, но не будет настроя — и игра не пойдет...

Думаю, будет такая вязкая игра, «Зениту» придется вскрывать оборону хозяев.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
15 июля в 13:43
Правильно. Настраиваться надо на любую игру, как на решающую.
Zenit_84
Zenit_84
15 июля в 13:19
Настрой будет! Как на Черных Камнях.
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 13:06
"Зенит" укрепляет состав под очередной триумф в финале ЛЧ.И тут мы с Алексеем проснулись.Я то ничего,а он удивился : Куда опять пропали деньги,и для чего-неужели всего лишь для очередной феерической победы в РПЛ???
shlomo
shlomo
15 июля в 12:41
Ну дело не только в одном настрое... мячик может в сетку не пойти...:)
Гость
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