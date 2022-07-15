Веденеев — о «Зените»: «Не будет настроя — и игра не пойдёт»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Химками».

По составу «Зенит», конечно, выглядит фаворитом всего чемпионата — он и был сыгран, а сейчас команда усилилась, пришли Касьерра и Родригао. Что касается «Химок», то у подобных команд в каждое межсезонье состав меняется, многие уходят, много арендованных, чьи-то фамилии вообще неизвестны широкой публике. Понятно, что в процессе подготовки они пытались как-то сыграться, наладить связи, но ясно, что за короткий срок сделать это невозможно. И для «Химок» матч с «Зенитом» — своеобразное продолжение сборов: налаживание игры, поиск оптимальных сочетаний и так далее. А для «Зенита» главное — не потерять настрой. Потому что все у команды хорошо, но не будет настроя — и игра не пойдет...

Думаю, будет такая вязкая игра, «Зениту» придется вскрывать оборону хозяев.