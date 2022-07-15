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Масалитин: «Эджуке сам потом будет мучиться»

15 июля 2022, 12:37

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход Чидеры Эджуке из ЦСКА в «Герту».

В семье не без урода. И ведь вспомните, как Эджуке перед уходом в интервью клялся в любви ЦСКА, что его всё здесь устраивает. А после приходит первое предложение, он собрался и уехал. Я не понимаю, как он собирается вернуться в ЦСКА через год. Смысл возвращаться, если ты так поступил с командой?

Посмотрите на Бийола, который нормально провёл время в ЦСКА и хорошо расстался с клубом и, наверное, с удовольствием вернётся в ЦСКА. Клуб его примет как родного. Эджуке сам потом будет мучиться, придёт как нашкодивший кот на задних лапах, а ему скажут: «Иди отсюда, дверь закрой, ищи команду». В лучшем случае будет играть во второй команде.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:29
Честное слово! Уже достали гнобить уходящих легионеров! Клялись, обещали ,в любви признавались...Они приехали деньги зарабатывать! У них, огромные деньги -это идол которому молятся и в любви признаются! Ясень пень и тем кланяются, кто создаёт им эти идолы! Вот и всё! Что вы от них хотите?!Безграничной любви и верности?!Это они могут только своей семье ! Наши клубы что ли их семьи?!Оставьте их уже в покое! Уходят? С Богом!
протон
протон ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июля в 22:28
Давно пора понять, что нет никакой СЕМЬИ-КЛУБА в нынешние времена. Хватит уже пписать чушь! Легионеры за хороший контракт будут клясться в любви любому клубу и это давно факт. А Масалитин живёт прошлым веком, очевидно))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июля в 14:51
Целиком и полностью поддерживаю, парню надо было давать играть тем более, что он был лучше тех кто получал основное игровое время.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 14:49
Через год фифа для таких 2ов придумает ещё какие нибудь льготы.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 13:57
Любим мы хаить бывших героев
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 12:58
РЕшать это будут не Созин с Масалитиным,а то,что в команде уже не всё так благополучно,и берут в аренду бездарей(с опцией обязательного присутствия на поле определённое время),из-за которых "свои"(всех паспортов) сидят на скамейке.Отсюда и веры в вас уже нет ни у кого.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 12:55
Просто парень знает себе цену. Будучи одним из лучших игроков в команде, парень по воле братьев львиную долю игрового времени сидел на лавке. Думаю, взвесив все за и против, парень не стал испытывать судьбу и дал согласие на переход. Я его понимаю , человек хочет играть и это нормально. Ждем его через год.
shlomo2
shlomo2
15 июля в 12:38
Думаю, что не он первый и не он последний...
Ironigor
Ironigor
15 июля в 12:38
Время покажет.
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