Масалитин: «Эджуке сам потом будет мучиться»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход из ЦСКА в «Герту».

В семье не без урода. И ведь вспомните, как Эджуке перед уходом в интервью клялся в любви ЦСКА , что его всё здесь устраивает. А после приходит первое предложение, он собрался и уехал. Я не понимаю, как он собирается вернуться в ЦСКА через год. Смысл возвращаться, если ты так поступил с командой?