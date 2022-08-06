Влашич не нужен «Вест Хэму» и может уйти в «Торино» или «Валенсию».

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сегодня, 11:35

Бывший полузащитник ЦСКА не входит в планы тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса и может уйти из лондонской команды в летнее трасферное окно.

«Торино» и «Валенсия» заинтересованы в аренде хорватского игрока и отправили соответствующее предложение «Вест Хэму».