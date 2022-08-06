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Влашич не нужен «Вест Хэму» и может уйти в «Торино» или «Валенсию»

сегодня, 11:35

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич не входит в планы тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса и может уйти из лондонской команды в летнее трасферное окно.

«Торино» и «Валенсия» заинтересованы в аренде хорватского игрока и отправили соответствующее предложение «Вест Хэму».

Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года, на его счету 31 матч за лондонский клуб, 1 гол и 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 12:11
Влашич не является игроком
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:07
Трансферы всегда нужны.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:51
Влашич не нужен «Вест Хэму» и может уйти в «Торино» или «Валенсию».
Не хочу злорадствовать , но то как он поступил с ЦСКА, во главе со своим отцом и агентом , вернётся бумерангом. Привет тебе огромный от болельщиков ЦСКА !( Как только деньги 💰 💰 💰 выходят на первый план у человека который якобы хотел своё развитие в больших европейских клубах, то футбол автоматически переходит на второстипенный план . В Вест Хэме это уже поняли . И переход в Торино или Валенсию , не станет для Влашича путёвкой в новую футбольную жизнь. И там тоже со временем поймут, что Влашич не является игроком который может усилить команду. Никола сам погубил свою футбольную карьеру, при поддержки и жадности своего отца и агента . Теперь Влашич один из средних игроков, среднего Хорватского клуба. Вот как-то так , на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
BDA81
BDA81
сегодня в 11:50
Быстрей бы свалило это чудо юдо )) толку всё равно ноль от него.
Гость
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