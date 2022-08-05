Депай не против перехода в «Ювентус»

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сегодня, 22:05

Нападающий «Барселоны» может перейти в «Ювентус».

Итальянский клуб связался с каталонцами по поводу возможного трансфера футболиста. «Сине-гранатовые» планируют продать игрока, однако они хотят подписать с Депаем новый контракт, прежде чем отдать его в аренду с обязательным правом выкупа. Ранее стало известно, что игрок не хочет покидать «Барсу».

В прошлом сезоне Депай принял участие в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забив при этом 13 голов.