Депай не против перехода в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус».
Итальянский клуб связался с каталонцами по поводу возможного трансфера футболиста. «Сине-гранатовые» планируют продать игрока, однако они хотят подписать с Депаем новый контракт, прежде чем отдать его в аренду с обязательным правом выкупа. Ранее стало известно, что игрок не хочет покидать «Барсу».
В прошлом сезоне Депай принял участие в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забив при этом 13 голов.
Переход Мемфиса в Ювентус, если он все же состоится, прибавит старушке мобильности в атаке, т.к Депай отлично продвигает мяч на вотора соперника, плюс он хороший исполнитнль стандартных положений, и еще не перетягивает одеяло на себя, так что Ювентус будет в выигрыше от данного перехода. Плюс ко всему он должен идеально подойти в игровой стиль Аллегри....который любит играть на контратаках, и Депай делает это очень хорошо
Переход Мемфиса в Ювентус, если он все же состоится, прибавит старушке мобильности в атаке, т.к Депай отлично продвигает мяч на вотора соперника, плюс он хороший исполнитнль стандартных положений, и еще не перетягивает одеяло на себя, так что Ювентус будет в выигрыше от данного перехода. Плюс ко всему он должен идеально подойти в игровой стиль Аллегри....который любит играть на контратаках, и Депай делает это очень хорошо