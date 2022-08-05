Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Депай не против перехода в «Ювентус»

сегодня, 22:05

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус».

Итальянский клуб связался с каталонцами по поводу возможного трансфера футболиста. «Сине-гранатовые» планируют продать игрока, однако они хотят подписать с Депаем новый контракт, прежде чем отдать его в аренду с обязательным правом выкупа. Ранее стало известно, что игрок не хочет покидать «Барсу».

В прошлом сезоне Депай принял участие в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забив при этом 13 голов.

Все новости
СлухиМаркос Алонсо может пополнить состав «Барселоны»
Сегодня, 22:19
СлухиЛапорта: «Мать Левандовского знала, что он окажется в „Барселоне“»
Сегодня, 21:31
СлухиБывший футболист «Ливерпуля» стал игроком «Вашингтон Ди Си Юнайтед»
Сегодня, 20:56
Эдегор: «Холанд ответил смехом на приглашение в „Арсенал“»
Сегодня, 19:01
Аспиликуэта был близок к переходу в «Барселону»
Сегодня, 17:29
Слухи«Реал» интересуется нападающим «Ниццы»
Сегодня, 16:41
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:11
Пусть переходит. Всё равно с Аллегри ничего не светит.
9u722m3a9st4
9u722m3a9st4
сегодня в 22:48
Это вполне нормально
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:48
Сегодня смотрел прямую трансляцию презентацию Левандовски в качестве игрока Барселоны, так вот поляк уже был с девятым номером, тогда пробежала мысл, что Депай скорее всего покинет Барселону, и если это случится, то это очень некрасивый жест со стороны Каталонцев по отношению к Депаю, сначала бы продали его, а после передали номер поляку.....
Переход Мемфиса в Ювентус, если он все же состоится, прибавит старушке мобильности в атаке, т.к Депай отлично продвигает мяч на вотора соперника, плюс он хороший исполнитнль стандартных положений, и еще не перетягивает одеяло на себя, так что Ювентус будет в выигрыше от данного перехода. Плюс ко всему он должен идеально подойти в игровой стиль Аллегри....который любит играть на контратаках, и Депай делает это очень хорошо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:29
Перейдёт и вдует в ЛЧ Барсе, как Коутиньо, играя за Баварию.
drug01
drug01
сегодня в 22:09
Надо решать скорее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 