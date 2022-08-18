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Дзюба — футболист клуба «Адана Демирспор»

сегодня, 20:58

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

Футболист подписал соглашение по системе «1+1», Дзюба пришел в турецкую команду в статусе свободного агента.

«Адана Демирспор» после 2 туров нового сезона чемпионата Турции лидирует в таблице. Одноклубниками Дзюбы стали Ярослав Ракицкий и Марио Балотелли. Главным тренером команды является Винченцо Монтелла.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:12
Вот Вам и Дзюбалотелли)

В 249 матчах за клуб из Санкт-Петербурга Артем забил 108 голов и отдал 70 результативных передач - вот это статистика, конечно. просто топ для России.

посмотрим, в Турции интересный футбол, по крайней мере, тупо в обороне не часто сидят, автобусы не ставят, если Артем будет играть, свои 10+5 должен сделать.

Лет десять-пятнадцать назад эта команда была больше знаменита своими болельщиками, чем результатами. Играла себе спокойно в третьем по силе дивизионе Турции и даже мечтать не могла о звёздной связке нападающих Бало-Дзю
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:11
Поздравляем Адана Демирспор с приобретением нового нападающего!
Новый нападающий:
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:11
.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:11
У них даже нос в одну и ту же сторону сломан)
Boricku
Boricku
сегодня в 22:10
Зря, лучше бы в Фиорентину просился, к Саше.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 22:02
Пардон чуть добавлю.
Туда же Кокорина.
Они там станет Султаном.👳‍♂️.)
Futurista
Futurista
сегодня в 22:01, ред.
Скоро на турецкой арене дуэт Дзюботелли...
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 21:56
На конец то случилось.Дзюпапулорукакуло в Турции.😉.)
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 21:56
.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:54
Проводили Дзюбу со слезами,
будто наш футбол пошёл ко дну:
"Ты,Артёмка,вечно будешь с нами,
даже в отуреченном плену".
Dima salev
Dima salev
сегодня в 21:45
Наконец-то закончилась Санта барбара
u5gtz784c825
u5gtz784c825
сегодня в 21:44
Соккер создай отдельный канал "Дзюба Мачо" и пиарь свое чудо там...
Константин Смирнов
Константин Смирнов
сегодня в 21:38, ред.
Удачи в Турции Дзюбиньо 👍👍👍
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:26, ред.
Так часто появляются новости буд-то у рукаку корманный журналист, я на Соккер не за Дзюбой захожу, а хочу узнать как дела у Саши Кокорина, один НАШ дербанит европейский клуб, что может быть лучше!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:26
Рукоблуд 92инский не удержится в Адане,это не север а очень жаркая погода в этом городе,к тому же распиаренное бревно.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:23
Пол шага
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:21
Свершилась мечта идиота !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:20
Наконец-то! И это, как минимум, интересно, потому что есть Балотелли!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:17
Король "скверных характеров" Балотелли теперь минимум сезон будет в тени...Дэдпула....
Аспект
Аспект
сегодня в 21:17
Присядет на лавку, скорее всего. У негра конкуренцию не выиграет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:14
Все же нашел себе клуб в Турции. Ну удачи, что еще сказать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 21:13
Думаю это невозможно, ещё лет пять в топе лент будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:12
Монтелла, конечно, жесть. Тренировал "Милан", а теперь вот Дзюбу тренирует. Дальше только Андорра. Под гору катится.
STVA 1
STVA 1 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 21:12
Не думаю! Журналюги не дадут!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:12
Что-то будет интересное
112910415
112910415
сегодня в 21:11
удачи известному турецкому футболисту !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:10
Ну наконец то,разрешилось.
makkie
makkie
сегодня в 21:09
Что ж, осталось дождаться драки между Дзюбой и Балотелли.
Оба с характером и легко могут сцепиться. Например, если Балотелли увидит, что Дзюба вытворяет в душевой )))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:01
Ура!!!! Вот наконец и подходит,к концу,многосерийный ,спортивный сериал,о скитаниях,русского форворда!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:00
Ура, товарищи! Забудем о Дзюбе теперь...
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