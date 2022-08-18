Дзюба — футболист клуба «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».
Футболист подписал соглашение по системе «1+1», Дзюба пришел в турецкую команду в статусе свободного агента.
«Адана Демирспор» после 2 туров нового сезона чемпионата Турции лидирует в таблице. Одноклубниками Дзюбы стали Ярослав Ракицкий и Марио Балотелли. Главным тренером команды является Винченцо Монтелла.
будто наш футбол пошёл ко дну:
"Ты,Артёмка,вечно будешь с нами,
даже в отуреченном плену".
будто наш футбол пошёл ко дну:
"Ты,Артёмка,вечно будешь с нами,
даже в отуреченном плену".