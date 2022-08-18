Дзюба — футболист клуба «Адана Демирспор»

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сегодня, 20:58

Бывший нападающий «Зенита» стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

Футболист подписал соглашение по системе «1+1», Дзюба пришел в турецкую команду в статусе свободного агента.

«Адана Демирспор» после 2 туров нового сезона чемпионата Турции лидирует в таблице. Одноклубниками Дзюбы стали Ярослав Ракицкий и Марио Балотелли. Главным тренером команды является Винченцо Монтелла.