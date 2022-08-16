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«Тоттенхэм» подписал защитника «Удинезе»

вчера, 23:55

«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с защитником Дестини Удоджи из «Удинезе».

Защитник подписал контракт до 2027 года. Он продолжит играть за «Удинезе», но уже на правах аренды до конца сезона 2022/23.

Удоджи дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 2020 года за «Верону». В следующем году он перешел в «Удинезе» на правах аренды, а затем его контракт был выкуплен. В своем дебютном сезоне за «Удинезе» провел 37 матчей во всех соревнованиях, забил 5 голов. Играет за молодежную сборную Италии, дебютировал за команду в сентябре 2021 года в отборочном матче чемпионата Европы против Люксембурга. На сегодняшний день провел 4 матча за сборную.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:06
Это рядовое событие
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:57
Молодой перспективный.
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