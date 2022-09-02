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«Валенсия» арендовала нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта

вчера, 10:46

Пресс-служба «Валенсии» объявила об аренде нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя опцию выкупа.

«Валенсия» арендовала нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта

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Все комментарии
Накир
Накир
вчера в 12:26
В основном одни аренды
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 11:37
В Аяксе считался огромным талантом, а теперь скитается туда-сюда
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:33
Удивительно, что у высокого атлетичного Патрика сын совсем мелкий и хиленький. Как-то прям совсем не в отца пошел, только разве что лицом похож.
Хотя, возможно в Ла Лиге он зажжет. Еще и под руководством Гаттузо. Успехов обоим.
Oliver S
Oliver S
вчера в 11:22
Явно не в отца пошёл, тот в 20 лет уже всё выиграл, а этот в 23 до сих пор ноль без дырочки, нападающий, который еле заковырял 30+ голов, ну фиг знает. Пока что он вместе с младшим Ларсоном разочаровывают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:55
Вот и ладненько. Удачи.
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