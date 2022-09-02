«Валенсия» арендовала нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта

Пресс-служба «Валенсии» объявила об аренде нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя опцию выкупа.
Пресс-служба «Валенсии» объявила об аренде нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя опцию выкупа.
Хотя, возможно в Ла Лиге он зажжет. Еще и под руководством Гаттузо. Успехов обоим.
Хотя, возможно в Ла Лиге он зажжет. Еще и под руководством Гаттузо. Успехов обоим.