Агент Сычевого рассказал об интересе топ-клубов Премьер-Лиги к футболисту

Нападающий «Оренбурга» интересен ряду топ-клубов Премьер-Лиги. Об этом рассказал агент игрока Андрей Талаев.

Очень хорошая новость! Мы с Владимиром очень рады продлению контракта. Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ . Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России. Посмотрим, что будет этой зимой. Сычевой — игрок сборной России, один из лучших бомбардиров РПЛ на данный момент. Как у него может не быть предложений от грандов нашего чемпионата? Конечно же, к нему есть интерес. Но давайте не будем загадывать раньше времени. Он продлил контракт, давайте этому порадуемся. Сейчас он играет в «Оренбурге».