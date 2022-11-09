Внутренний резерв РПЛ. Ждите Пиняева, Сычевого и Сутормина в новых клубах зимой

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вчера, 20:46

И Тюкавин хочет играть намного чаще.

В этот раз клубы смогут вести переговоры с будущими зимними новичками сразу после последних матчей года в российском футболе – кубковых поединков в ноябре, уже после старта чемпионата мира. Внутренний рынок РПЛ предлагает ряд российских футболистов, которые по тем или иным причинам захотят сменить клубы, или как в случае с Сычевым или Пиняевым – сами команды рассмотрят жирные официальные предложения.

Владимир Сычевой («Оренбург»)

Форвард продлил контракт до конца 2024 года, но представитель «Оренбурга» уже заявил, что если зимой получат заманчивое предложение, то удерживать футболиста не станут. Не хотят повторить опыт «Уфы» и Агаларова, который перешел за 3.5 млн евро в «Ахмат», а если бы лучше искали ему новую команду, то могли заработать больше. Сычевой не обязательно удержит планку результативности, ведь форварды одного сезона в футболе тоже не редкость. Но Владимир не такой уж простой футболист. Есть в нем дерзость, которая сделала из похожего героя футбольной провинции Дзюбы успешного снайпера чемпионского «Зенита». Разница тоже есть, Владимир в школе «Спартака» не учился, но не исключено, что Сычевого заберут в Санкт-Петербург, ведь за ним следит не только Аршавин. Впрочем, «Локомотиву» форвард тоже нужен, на ресурсе Игнатьева далеко не заехать.

Сергей Пиняев («Крылья Советов»)

Клуб из Самары отдаст любого футболиста, за которого хорошо заплатят. Понятно, что после распродажи последнего года на очереди Пиняев, Ежов, Бейл, Глушенков, Ломаев, Горшков и Коваленко. Всех вместе не отдадут, некому будет играть, но совсем не удивляют новости о переходе того же Ежова в «Спартак» — есть проблемы в линии атаки. И одновременно с этим не работает модель «4-3-3». Если Зиньковский не в вечной основе в мире, где Мозес в лазарете, то зачем Ежову «Спартак» зимой? А вот Пиняеву может понравиться идея с переходом в «Локомотив», где Изидор, Керк и Камано – кандидаты на выход не в январе, так следующим летом. Правда, опасно идти в команду без уверенного в своих позициях главного тренера. Возможно, Пиняеву нужно остаться в Самаре и обзавестись опытом хотя бы до следующего лета. Славный парнишка, не хотелось бы угробить такой талант. Тем более, амбиции Пиняева выходят за пределы РПЛ .

Николай Калинский («Пари НН»)

Удивляет, что Калинского никто не забрал летом, ведь сыграл много классных матчей за клуб из Нижнего Новгорода. Но понятно, почему переговоры не завершились трансфером – футболисту уже 29 лет, сформированный и скорее надо учитывать стиль Калинского, нежели ждать, что будет работать так, как ему прикажут в разных амплуа. С другой стороны, это разносторонний футболист, поэтому тот же «Сочи» мог бы после смены тренера подумать о Николае в своем составе, особенно если вместо Гаранина главным тренером станет Галактионов, с которым Николай работает и которому пригодился. В последних матчах Калинский выступал не лучшим образом, но у него и голевое чутье, и хороший последний пас. Такими футболистами не стоит разбрасываться, даже «Ростову» и «Ахмату» можно подумать о трансфере. Когда-то так забрали из состава аутсайдера следующего в этом списке, но в этот раз 50 000 рублей, которые позже конвертировали в несколько миллионов евро, не хватит.

Алексей Сутормин («Зенит»)

Старики-разбойники Орлов и Медведев устроили кавардак, намекая на то, что Чистяков неслучайно ошибался против «Ахмата». В итоге комментатор принес извинения, а генеральный директор отменил решение об отстранении Дмитрия от основы. Но Чистяков вправду неважно смотрелся и ошибался, а вот Сутормин еще в «Оренбурге» доказал, а потом подтвердил это в «Зените», что это футболист довольно высокого уровня. Жаль лишь, что универсальность не сделала его ближе к твердой основе Семака. Например, на правом фланге защиты, где видели не только Караваева, но универсального Кузяева. Сутормину хочется играть, именно его агент жаловался на положение футболиста. Говорили о ЦСКА – странный вариант, но допустим. А вот в переход в «Ростов» или «Локомотив» верим сильнее. Если важны деньги, то переедет в Москву, а если игра, то надо выбирать Карпина. Алексей как-то играл близко к атаке с голами, а у «Ростова» после Ионова нет правильного правого инсайда.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Кучаева и Облякова устраивает их положение в ЦСКА ? Константину сложно будет вытеснить Медину или Карраскаля из основы, а в центре поля Федотов предпочитает двух иностранцев. Или же Мухина, ведь тот разрушает лучше, чем Кучаев или Обляков, у молодого хавбека главное амплуа — опорник. Время идет, Облякову больше не двадцать лет, идет двадцать пятый, а из 15 матчей в основе начал лишь девять. Но после появления в ЦСКА Мойсеса российскому универсалу закрыт путь на неудобный левый фланг. «Локомотив» ждет Жемалетдинова, но если Обляков захочет найти игровую практику, то может подумать в двух направлениях. Захаряна и Сперцяна объединяют не только армянские корни, но и желание играть в Европе. Обляков может быть опцией для «Динамо» и «Краснодара» в будущем. Хотя понятно, что позиция ЦСКА на переговорах в таком случае будет жесткой. Разве что Иван в личной беседе с тренером поймет, что он строго игрок ротации. Тогда допускаем трансфер в тот же «Краснодар», где уже есть Ахметов из ЦСКА .

Константин Тюкавин («Динамо»)

Здесь никто не подтвердит переход зимой, так никогда не делают, но в этом случае остро выступил агент футболиста Алексей Сафонов:

Есть ли у Тюкавина недовольство небольшим игровым временем при результативной игре? Конечно, он недоволен. Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты. Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет. Получается как день сурка. При Шварце у них была честная конкуренция с Грулёвым. Были понятны правила игры: если Грулёв забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент.