Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Магуайра

сегодня, 00:33

Защитник Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассматривают вариант с продажей игрока летом 2023 года.

Магуайр перешёл в МЮ из «Лестера» в 2019 году за 97 млн долларов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Влашича: «Рано говорить о трансфере Николы в „Торино“»
Сегодня, 00:05
СлухиПавар может покинуть «Баварию» и перебраться в другой чемпионат
Вчера, 08:44
Слухи«Шахтёр» оценил Мудрика в 65-70 млн евро
Вчера, 06:31
СлухиЗащитник «Атлетико» может перейти в «Челси»
Вчера, 05:20
Слухи«Ньюкасл» хочет подписать Фекира
Вчера, 05:19
СлухиМЮ заинтересовался Мукоко
Вчера, 04:34
Сортировать
Все комментарии
M1a2n3a4n5a
M1a2n3a4n5a
сегодня в 07:15
Ну а зачем купили Магуайра
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:50
Это будет грандиозный убыток для клуба.
протон
протон
сегодня в 06:06
На деньги вырученные с продажи магуайра максимум что он сможет обновить так это холодильники в столовой а не состав. Сколько ему за него дадут ?? 15-20 млн это максимум
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:21
Не оправдал он своей цены.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 03:39
Такие башенные деньги вбухали за него и Магуайр их даже на половину не оправдал.
hcqecqcrn2bx
hcqecqcrn2bx
сегодня в 02:17
Осталось найти лохов, которым можно впарить это полено, а это будет ой как непросто
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:46
Чтобы его продать, им, сначала нужно его самого себе продать, чтобы не выглядел деревенским пентюхом хотя бы в плане футбола.
З,Ы. Интересно, когда в поисковике вводишь "Магуайр", первым делом выскакивает тот, который человек-паук, хотя, он давно уже не в теме, хотя бы среди нынешнего поколения
Foxes
Foxes
сегодня в 01:15
Думаю за 25 миллионов кто-нибудь да купит!
DEIVID_353
DEIVID_353
сегодня в 01:08
Это же самый дорогой защитник в истории.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:57
Значит не устраивает его игра.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 