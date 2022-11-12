«Манчестер Юнайтед» хочет продать Магуайра

Защитник Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» рассматривают вариант с продажей игрока летом 2023 года.
Магуайр перешёл в МЮ из «Лестера» в 2019 году за 97 млн долларов.
Защитник Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» рассматривают вариант с продажей игрока летом 2023 года.
Магуайр перешёл в МЮ из «Лестера» в 2019 году за 97 млн долларов.
З,Ы. Интересно, когда в поисковике вводишь "Магуайр", первым делом выскакивает тот, который человек-паук, хотя, он давно уже не в теме, хотя бы среди нынешнего поколения
З,Ы. Интересно, когда в поисковике вводишь "Магуайр", первым делом выскакивает тот, который человек-паук, хотя, он давно уже не в теме, хотя бы среди нынешнего поколения