Павар может покинуть «Баварию» и перебраться в другой чемпионат

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может покинуть команду.
Сообщается, что футболист выразил желание искать новый вызов вдали от Германии. Француз пояснил, что стороны не обсуждали продление соглашения, и он может покинуть команду ради переезда в другую страну. Он чувствует, что сейчас идеальное время для того, чтобы найти интересный проект для себя.
Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2024-го года.
При уходе Павара Баварии придется искать сразу двух новых игроков, в центр и на правый фланг, для подстраховки. Очень не хотелось бы , чтобы его отпустили.
Удачи Павару где бы он не выступал!
При уходе Павара Баварии придется искать сразу двух новых игроков, в центр и на правый фланг, для подстраховки. Очень не хотелось бы , чтобы его отпустили.
Удачи Павару где бы он не выступал!