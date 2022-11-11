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Павар может покинуть «Баварию» и перебраться в другой чемпионат

вчера, 08:44

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может покинуть команду.

Сообщается, что футболист выразил желание искать новый вызов вдали от Германии. Француз пояснил, что стороны не обсуждали продление соглашения, и он может покинуть команду ради переезда в другую страну. Он чувствует, что сейчас идеальное время для того, чтобы найти интересный проект для себя.

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2024-го года.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:17
Кто там правый защитник в юношеской сборной Франции? :)
erla1984
erla1984
вчера в 13:36
в Арсенал бы его на подмену Бену Уайту и продать Седрика вот это конкуренция будет
galem72
galem72
вчера в 12:13
Почему бы ЭтХ не обратить внимание на этого шустрого райтбака? Сколько можно Далотом там носиться? ((
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:12
Хорошо бы в АПЛ, но скорее всего вернется на родину
протон
протон
вчера в 10:25
Павар - идеальный боец, универсал, никогда не ноет и не играет ниже своего уровня. Будет очень жаль его терять, даже с полным комплектом в защите, но надеюсь, что ему не будут чинить препятствий при переходе. Он усилит абсолютно любую команду в мире.
При уходе Павара Баварии придется искать сразу двух новых игроков, в центр и на правый фланг, для подстраховки. Очень не хотелось бы , чтобы его отпустили.
Удачи Павару где бы он не выступал!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:13
Ну это его личное дело,искать лучшие варианты.
2t6r2prcu8qs
2t6r2prcu8qs
вчера в 09:11
На туманный Альбион явно собрался
Гость
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