Павар может покинуть «Баварию» и перебраться в другой чемпионат

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вчера, 08:44

Защитник «Баварии» может покинуть команду.

Сообщается, что футболист выразил желание искать новый вызов вдали от Германии. Француз пояснил, что стороны не обсуждали продление соглашения, и он может покинуть команду ради переезда в другую страну. Он чувствует, что сейчас идеальное время для того, чтобы найти интересный проект для себя.

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2024-го года.