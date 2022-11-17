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Сборная России сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

вчера, 19:53
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России в гостях сыграла вничью со сборной Таджикистана в товарищеском матче.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

Следующий товарищеский матч Россия проведёт 20 ноября против сборной Узбекистана.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:03
футбольный матч неожиданно показал, что футбол мёртв
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 06:25
Обычный товарные.Просто такие матчи необходимы для нашей сборной,всё должны видеть что наш футбол существует и готов вернуться .И вернётся в Европу
antant1
antant1
сегодня в 01:39
Я 10 минут посмотрел и выключил)
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:20
Не забили и не пропустили. Следующий матч надо сыграть без ворот, хоть прикольно будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Ужас, должны ляхохов выносить, а возимся в товарняке с таджиками
vova505
vova505 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:38
Я понял вас

Но не разделяю вашу позицию
Dauletbek
Dauletbek ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Я как-то смотрел матч спартакиады. Там один мальчик финт Зидана сделал и все на трибуне пошумели, типа уау. Это даже не матч сборной и не Чемпионат страны, этого парня никто не знает, просто мальчик решил поиграть в своё удовольствие. В том матче не только он и другие мальчики просто играли в своё удовольствие. Зато как было приятно смотреть.
vova505
vova505 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Да уж )))
Пофинтили так пофинтили!!

Или вы пошутили? Не понял, честно говоря
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 22:05
Валера - это позор, а не футбол! Хорошо, что мы не в Катаре...
Dauletbek
Dauletbek ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 22:03
Играть надо в свое удовольствие, тем более в товарищеских матчах можно без волнения играть, финтить ПО Зидановски, так игра интереснее будет.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:58
Даже на товарищеские матчи выделяются деньги, командировочные...а еще говорят, кому нужен такой матч. Там наверху людям нужны эти матчи, кому-то для формальности, кому-то еще для чего.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Чист (раскрыть)
вчера в 21:58
Думаю не всё так плохо,просто нет желания ,да и состав мягко говоря не основной
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:47
Да это разве жизнь ? ...........)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:31
Нечего делать на ЧМ с такой игрой.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 21:28
Как хорошо , что нас нет на ЧМ )
vova505
vova505 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:12
Ни к чему никого игра не обязывала ...
Вот она в чём причина этой "великолепной" игры оказывается
протон
протон
вчера в 21:08
Ещё на ЧМ хотели попасть))
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:04
узбеки посильнее будет и там ещё проиграем
Elliada
Elliada
вчера в 21:01
Билет стоил 100 рублей, они сыграли на 50 рублей.
strooongman
strooongman
вчера в 20:57
Ребята, России даже в АФК нечего ловить. 20-го Узбекистан вынесет эту сборную. А это еще нужно упомянуть что есть такие сборные как Иран, Юж. Корея, Япония то и тут будут середнячком не больше
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:52
Нормальный матч, молодцы ребята во главе с Карпиным, что собрались и сыграли этот матч, игра нас ни к чему не обязывал но сборная должна жить.
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Обсуждать нечего, т.к. ничего не произошло. Впечатление такое, что новобранцы всем своим видом хотели показать Карпину, что играть в его сборной им не хочется. Шевелился один юный Пиняев, но насколько много, настолько и бестолково.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:49
Это не игра. Так играть нельзя. Играть надо за СТРАНУ, а не за собственные амбиции.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 20:48
Это кто это у нас самородок ? Ну насмешил !!! ))))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 20:44
главное по товарищескому матчу: на 78й минуте игры игрок сборной Таджикистана приготавливаясь подать угловой был сильно не доволен как рабочие стадиона положили футбольный ковёр на этом объекте🤣🤣🤣
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:44, ред.
Россия ? Ну что ж ,мы будем достойными участниками Азиатской Лиги ! Не чемпионами ,но уж середнячками считаться-то будем ! ))))))))))))))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:41
Некорые пишут зачем такие игры сборной,некоторых не устраивает соперник,типа по сильней надо.Вы не правы, игры нужны и по больше игр.Нормальная у нас молодежь растет.Самородки потихоньку находим.Главное сделать тренерам им правильную огранку.
Чист
Чист ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 20:40
хорошо уже что не проиграли - а что они ждут когда в Европе разрешат играть -людей смешить
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:40
Печально, позорно, обидно и стыдно.
d1metras
d1metras
вчера в 20:37, ред.
Киргизы,Таджики и Узбеки.. у нас чего дружественное соглашение? мы с ними матчи катаем а они на стройки раб силу везут??? Ну начнем с того что матчи с подобными соперниками- это мучение для глаз.. и вообще смотря такие матчи ты позабудешь как играть в футбол...такое тошнилово....просто потерял 2 часа...Даже по игрокам видно что им такие матчи нахрен не нужны... уж лучше смотреть гибралтар - сан марино там хоть футбол есть... Как же хорошо что ЧМ скоро стартует... Иначе смотреть подобные матчи с азиатами - это кровь из глаз...
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