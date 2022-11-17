Сборная России сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России в гостях сыграла вничью со сборной Таджикистана в товарищеском матче.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
Следующий товарищеский матч Россия проведёт 20 ноября против сборной Узбекистана.
|Таджикистан0 : 0Россия
|Матч завершен
Сборная России в гостях сыграла вничью со сборной Таджикистана в товарищеском матче.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
Следующий товарищеский матч Россия проведёт 20 ноября против сборной Узбекистана.
Ждем ЧМ, а такой футбол мне лично не нужен.
Ждем ЧМ, а такой футбол мне лично не нужен.