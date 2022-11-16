Молодёжная сборная России крупно обыграла Сербию

Молодёжная сборная России обыграла команду Сербии (4:0).
Голами отметились Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.
Ранее молодёжная сборная России обыграла Беларусь (6:1) и Казахстан (2:1).
Молодёжная сборная России обыграла команду Сербии (4:0).
Голами отметились Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.
Ранее молодёжная сборная России обыграла Беларусь (6:1) и Казахстан (2:1).
Россия нигде не играет по определению, Сербия на ближайший официальный турнир Евро-2023 не отобралась.
Какому бесу в Белграде и зачем понадобилось закрывать режим- полнейшая загадка..
Россия нигде не играет по определению, Сербия на ближайший официальный турнир Евро-2023 не отобралась.
Какому бесу в Белграде и зачем понадобилось закрывать режим- полнейшая загадка..