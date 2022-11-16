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Молодёжная сборная России крупно обыграла Сербию

вчера, 20:20

Молодёжная сборная России обыграла команду Сербии (4:0).

Голами отметились Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.

Ранее молодёжная сборная России обыграла Беларусь (6:1) и Казахстан (2:1).

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Все комментарии
equipolocal
equipolocal ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:47
Поправили.
баск
баск
вчера в 20:35
Хотел это посмотреть, но матч, как оказалось, проходил в закрытом режиме.

Россия нигде не играет по определению, Сербия на ближайший официальный турнир Евро-2023 не отобралась.
Какому бесу в Белграде и зачем понадобилось закрывать режим- полнейшая загадка..
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:28
Не Росси а России
Гость
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