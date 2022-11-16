Молодёжная сборная России крупно обыграла Сербию

1668619254

вчера, 20:20

Молодёжная сборная России обыграла команду Сербии (4:0).

Голами отметились Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.

Ранее молодёжная сборная России обыграла Беларусь (6:1) и Казахстан (2:1).