Россия нанесла один удар по воротам в 1-м тайме матча с Узбекистаном

Сборная России играет вничью со сборной Узбекистана (0:0) в товарищеском матче.
За первый тайм подопечные Валерия Карпина нанесли один удар по воротам соперника, который не пришёлся в створ.
Узбекистан нанёс четыре удара в сторону ворот сборной России, один из которых пришёлся в створ.
У нас тоже не лучший времена испытывает сб. Не кому играть на вышем уровне.Чемпионат не так как в России.Низкие уровне.
У нас тоже не лучший времена испытывает сб. Не кому играть на вышем уровне.Чемпионат не так как в России.Низкие уровне.