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Россия нанесла один удар по воротам в 1-м тайме матча с Узбекистаном

вчера, 16:06
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России играет вничью со сборной Узбекистана (0:0) в товарищеском матче.

За первый тайм подопечные Валерия Карпина нанесли один удар по воротам соперника, который не пришёлся в створ.

Узбекистан нанёс четыре удара в сторону ворот сборной России, один из которых пришёлся в створ.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:51
Совершенно верно уважаемый.
У нас тоже не лучший времена испытывает сб. Не кому играть на вышем уровне.Чемпионат не так как в России.Низкие уровне.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:54
Даже как то не удивительно, привыкаем к такой статистики
ДСА
ДСА
вчера в 18:06
Это тактика такая: не обидеть дружественную страну.
протон
протон
вчера в 17:51
Ну и стыдоба, тут один знаток писал после Таджикистана, что нет Соболева, Джикии и пр. Ну что ПРИШЛИ, есть разница? Я который год спрашиваю : за что нашим футболистам платят такие огромные деньги- никто не может мне объяснить , ведь вот пришёл печник печку строить, кривую сделал ему ничего не заплатили, хорошую- и хорошо заплатили. Я не думаю что узбекские иди таджикские футболисты получают в клубах столько же как наши, а играют с нашими на равных, тогда вопрос : а наши за что получают миллионы, ЗА ЧТО? Это очень большая тайна.
Сп62
Сп62
вчера в 17:39
Так эти узбеки не давали нам бить по воротам почему-то.
shur
shur ответ прохожий. (раскрыть)
вчера в 17:20
прохожий.
прохожий.
вчера в 17:09
Все таки нанесла.Это уже успех.)
Fletter66
Fletter66
вчера в 16:28
погодите....это реально??
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:23
Ого..
p7yzj4229jcn
p7yzj4229jcn
вчера в 16:14
Знакомая старая болезнь
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