Россия нанесла один удар по воротам в 1-м тайме матча с Узбекистаном

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вчера, 16:06

Сборная России играет вничью со сборной Узбекистана (0:0) в товарищеском матче.

За первый тайм подопечные Валерия Карпина нанесли один удар по воротам соперника, который не пришёлся в створ.

Узбекистан нанёс четыре удара в сторону ворот сборной России, один из которых пришёлся в створ.