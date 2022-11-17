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Статистический портал считает, что Бразилия выиграет чемпионат мира

вчера, 18:44

Статистический портал Gracenote Live опубликовал сетку плей-офф чемпионата мира в Катаре, которая будет по данным издания.

В 1/8 финала встретятся:

Нидерланды — Иран

Аргентина — Дания

Испания — Хорватия

Бразилия — Уругвай

Англия — Эквадор

Франция — Мексика

Бельгия — Германия

Португалия — Швейцария

В 1/4 финала сойдутся:

Нидерланды — Аргентина

Испания — Бразилия

Англия — Франция

Бельгия — Португалия

В полуфинале сыграют:

Аргентина — Бразилия

Франция — Бельгия

В финальном матче, по данным портала, встретятся Бразилия и Бельгия, где бразильцы одержат победу с шансом в 64%.

Статистический портал считает, что Бразилия выиграет чемпионат мира

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:13, ред.
Даже если так будет, но победа Аргентины над Данией, а тем паче над Нидерландами смотрится смешно, ну а то что Белтгия обыграет немцев, ну ну
League1
League1
вчера в 22:42
Бразилия не может выиграть чемпионат мира. Латиносы давно уже не конкуренты европейским сборным.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:25
Бельгия обыграет Германию и Францию?
pomor45
pomor45
вчера в 21:55
Этот прогноз может сбыться, если немцы не пройдут 1/8 финала. Этого не может быть.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 21:07
испани,голландия,франция,англия из этих четверых две будут финале думаю
Agamaga........
Agamaga........ ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 21:05
Не всегда
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:25
Выиграет, если только в одном из матчей плей-офф не встретится со сб.Германии.
Знатог
Знатог
вчера в 20:21
Я тоже за жовто-блакитных.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:08
Сложно что то предугадать. Сильных сборных много, так что будем идти от игры к игре.
matrix333
matrix333 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:52
Это верно.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:47
я тоже так считаю Бразилия.
drug01
drug01
вчера в 19:47
Всё возможно! Но Германия проиграет Бельгии, вопрос?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:39
Возможно..
p8s5fw9kvcx8
p8s5fw9kvcx8
вчера в 19:37
У Бельгии пожилая оборона, 1/4 максимум, дальше они не пройдут
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 19:27
Не против, но Бельгии в финале не будет.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 19:25
Бразилия может выиграть чемпионат, но уже начинает подбешивать то, что всякие рейтинги, статистики и симуляции часто форсят Бельгию, которая на деле часто показывает себе довольно средне.
Chivas1
Chivas1
вчера в 19:17
Германия проиграет Бельгии?))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:17
Есть ложь..., есть наглая ложь..., а есть статистика.
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:15
Футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч и, в конце концов, побеждают немцы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57
Статистика не всегда подтверждается, а в футболе это происходит довольно часто!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:54
У Бразилии хороший состав, особенно нападение у них топовое.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:49
Спешить не надо,все может быть.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:49
Я тоже так считаю, но болеть буду за Уругвай
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:46
Очень даже вероятно, что Бразилия выиграет.
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