Статистический портал считает, что Бразилия выиграет чемпионат мира

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вчера, 18:44

Статистический портал Gracenote Live опубликовал сетку плей-офф чемпионата мира в Катаре, которая будет по данным издания.

В 1/8 финала встретятся:

Нидерланды — Иран

Аргентина — Дания

Испания — Хорватия

Бразилия — Уругвай

Англия — Эквадор

Франция — Мексика

Бельгия — Германия

Португалия — Швейцария

В 1/4 финала сойдутся:

Нидерланды — Аргентина

Испания — Бразилия

Англия — Франция

Бельгия — Португалия

В полуфинале сыграют:

Аргентина — Бразилия

Франция — Бельгия

В финальном матче, по данным портала, встретятся Бразилия и Бельгия, где бразильцы одержат победу с шансом в 64%.