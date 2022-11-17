Статистический портал считает, что Бразилия выиграет чемпионат мира

Статистический портал Gracenote Live опубликовал сетку плей-офф чемпионата мира в Катаре, которая будет по данным издания.
В 1/8 финала встретятся:
Нидерланды — Иран
Аргентина — Дания
Испания — Хорватия
Бразилия — Уругвай
Англия — Эквадор
Франция — Мексика
Бельгия — Германия
Португалия — Швейцария
В 1/4 финала сойдутся:
Нидерланды — Аргентина
Испания — Бразилия
Англия — Франция
Бельгия — Португалия
В полуфинале сыграют:
Аргентина — Бразилия
Франция — Бельгия
В финальном матче, по данным портала, встретятся Бразилия и Бельгия, где бразильцы одержат победу с шансом в 64%.